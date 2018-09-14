Apple, doğal olarak son günlerin en çok konuşulan firması... 3 yeni amiral gemisini duyuran Apple, Huawei'yi hiç mi hiç etkilememişe benziyor.

Bir süredir Çin pazarındaki önlenemez yükselişi süren Huawei, Apple lansmanından sonra adeta rakibiyle dalga geçerek 'Bu muydu yani?' minvalinde bir tweet atmış ve rakibini küçümsemişti. Apple'ın sabit bir model üzerinden ilerlediğini ve piyasa için bir yenilik sunmadığını iddia eden şirket, sataşmalarını sürdürüyor.

"Her şeyi aynı tuttuğunuz için teşekkürler. Londra'da görüşürüz! 16.10.18."

Bu tweet sonrası, Huawei'nin Apple'a karşı daha agresif bir tavır sergileyeceği zaten tahmin ediliyordu. Şirketin en tepesindeki isim CEO Richard Yu, Apple ve Samsung'un katlanabilir telefon geliştirdiğinin hatırlatılması üzerine, kendilerinin bu telefon üzerine çok daha uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Yakın zamanda katlanabilir telefonların, bilgisayarların yerini alacağını belirten Yu şunları kaydetti:

"Katlanabilir telefonlar, gelecek yıllarda bilgisayarların yerini alma potansiyeline sahip. İnsanların hala bilgisayar kullanmayı bırakmamalarının en büyük nedenlerinden biri, akıllı telefonların ekran boyutlarının bunun için uygun boyuta gelememiş olması. Huawei'nin katlanabilir telefonu için bir yıl daha beklemek zorunda kalmayacaksınız."