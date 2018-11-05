Büyük teknoloji şirketi Huawei, bu yılki amiral gemilerini tanıttı. Şimdi de alt markası Honor tarafından Honor View 20'nin tanıtılması bekleniyor.

Şirketin 2018'de en heyecan verici telefonlarından biri Honor View 10 olmuştu. Gelen bilgilere göreyse View 20'nin de gelmesi çok sürmeyecek gibi. Model numarası VCAL 00 ve VCE_TL00 olan telefonun, 3C sertifikası kayıtları ortaya çıktı.

Telefonun tıpkı Honor View 10'da olduğu gibi, önce kasım ayında Çin'de, sonra da aralık ayıyla birlikte dünya pazarında satışa çıkması bekleniyor. Telefonun tasarım detayları da merak ediliyor ancak henüz resmi bir görsel mevcut değil. Yine de görsel olarak View 10'a benzeyen bir telefon bekleniyor.

Huawei Honor View 10

Honor View 20'nin özelliklerinden bahsetmek için çok erken ama kaynaklarımıza dayanarak söylebiliriz ki telefonun Kirin 980 yonga seti, EMUI 9.0 arayüzü ve bir çeşit çentik bulunan büyük bir ekranla gelmesi muhtemel. Daha önce üç kameralı Honor telefon görmüştük ve kamera konusunda tüm mobil cihazlarda yaşanan gelişmeleri de göz önünde bulundurursak, Honor View 20'nin iyi bir kamera ile gelmesi muhtemel diyebiliriz.