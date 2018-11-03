Huawei Mate 20 Pro'nun Ekranında Yeşil Lekeler Beliriyor

Huawei tarafından 16 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilen lansman ile tanıtılan Huawei Mate 20 Pro'yu satın alan kullanıcılar, bir süre sonra ekranın yeşillendiğini bildirdi.

Kullanıcılar Huawei Mate 20 Pro'yu kullanmaya başlayalı daha kısa bir süre oldu ki çoğu kullanıcıdan ekranda yeşil lekelerin belirdiğine dair geri bildirim yapıldı. Ekranın yeşillenmesinin sebebini, OLED'in kıvrımlı olarak konumlandırılmış olması olarak açıklayan Huawei İngiltere Forum Yöneticisi, rengin çok fazla değişmesi durumunda teknik desteğe başvurulabileceğini belirtti.

Ekranda bulunan görüntünün siyah olmasıyla oldukça belli olan yeşil lekeler, ekranın beyaz olması ile de ortaya çıkmakta. Ekran parlaklığının düşük olduğu durumda da oldukça parlak bir şekilde ekranın kıvrım kısımlarında beliren yeşil lekelerin benzerlerinin, LG'nin ürettiği OLED ekranlarda da sık sık rastlandığı, kullanıcılar tarafından belirtilenler arasında.

~Kullanıcılar, gün geçtikçe yeşilliğin arttığını belirtti.

Huawei İngiltere Forum Yöneticisi'nden sonra daha yetkili bir merciden de açıklama geldi. Huawei Finlandiya Pazarlama Direktörü:

"Özellikle bazı ülkelerdeki Mate 20 Pro'larda oluşan yeşil ekran sorunun farkındayız ve bunun için uzun süredir çalışıyoruz. Finlandiya'da yeşil ekran sorunu yaşayan Mate 20 Pro kullanıcılarımız, hiçbir mazeret belirtmeden direkt olarak yeni bir Mate 20 Pro talep etme hakkına sahiptirler." dedi.

Buna ek olarak İngiltere'de bulunan ve aynı yeşil ekran sorununu yaşayan bir Huawei Mate 20 Pro kullanıcısı; Mate 20 Pro cihazını yeşil ekran sebebiyle Huawei'nin mağazasına götürüp yetkililerle görüştüğünde, yetkililerin durumun farkında olduğunu ve yeşil ekran sorununa sahip cihazları hiçbir mazeret gerekmeksizin tamamen yeni bir Mate 20 Pro ile değiştirdiğini belirtti. Aynı zamanda yetkililer; eğer cihazın onarımı için bir işlem başlatılmak istenirse kullanıcıların bunu reddetmelerini ve yeni bir Mate 20 Pro talep etmelerini, bunun kullanıcıların hakkı olduğunu söylemiş.

Umarız ki problem bir an önce çözülür ve Mate 20 Pro'ya sahip kullanıcılar mükemmel özelliklere sahip bir amiral gemisi almışken bu gibi can sıkıcı bir sorunla uğraşmak zorunda kalmaz.