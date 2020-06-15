Huawei Enjoy Z Pro 5G'nin Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Huawei, Weibo'da yaptığı paylaşımla yeni telefonu Enjoy 20 Pro'nun 19 Haziran'da tanıtılacağını açıkladı. Ortaya çıkan haberlere göre Enjoy 20 Pro olarak adlandırılan bu yeni cihaz aslında Enjoy Z Pro olabilir. Şirketin Enjoy Z Pro'da isim değişikliğine gidip gitmediğini 19 Haziran'da yapılacak lansmanda hep beraber göreceğiz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bu sene çıkardığı orta segment telefonlarla piyasaya damga vurmayı başardı. Enjoy Z 5G adlı telefonu geçtiğimiz aylarda piyasa süren şirket, bu telefonun çıkışından sonra Enjoy serisine bir ekleme daha yapmaya karar verdi. Enjoy 20 Pro olarak adlandırılan telefonun, 19 Haziran tarihinde tanıtılacağı Çin paylaşım platformu Weibo'da ortaya çıktı.

Huawei, Weibo'da yaptığı tanıtım paylaşımıyla yeni orta segment telefonu Enjoy 20 Pro'yu duyurmuş oldu. Şirketin paylaştığı tanıtım videosu, telefonun çıkış tarihini ortaya çıkartmakla kalmıyor, telefonun bazı özelliklerini de ortaya koyuyor. 5G bağlantı desteğiyle geleceği öngörülen telefonun, geçişli renkte olan arka panelinin sol tarafında dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Enjoy Z Pro olduğu düşünülen Enjoy 20 Pro'nun beklenen özellikleri:

Şirketin Enjoy 20 Pro olarak duyurduğu telefonun aslında Enjoy Z Pro olduğuna dair bazı belgeler bulunuyor. Bu belgeler gerçeği yansıtıyorsa Huawei'nin Enjoy Z Pro'da isim değişikliğine gittiğini söyleyebiliriz. Gelin Enjoy 20 Pro olarak yeniden adlandırıldığı söylenen Enjoy Z Pro'nun ortaya çıkan özelliklerine bir göz atalım.

Enjoy Z Pro, gücünü MediaTek'in geliştirdiği Dimensity 800 işlemciden alıyor. MediaTek'in bu işlemcisine 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. 6,5 inç büyüklüğünde olması beklenen LCD panel, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüğü kullanıcılara sunuyor. Bu ekranın 90 Hz'lik bir yenileme hızı sunduğunu ve ön kamera için bırakılmış su damlası çentiğe sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

Telefonun kamerasını ele alırsak, 48 MP değerindeki ana kameraya; 8 MP ultra geniş açılı kameranın ve 2 MP derinlik sensörünün eşlik ediyor olduğunu söyleyebiliriz. 22,5 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh'lik bataryayla birlikte uzun pil ömrü sağlaması beklenen Enjoy Z Pro'nun, Enjoy 20 Pro olarak piyasaya çıkacağını belirtmek yanlış olur ancak bu iddianın hâlâ ciddiyetini koruduğunu belirtmekte fayda var.