Huawei, Dünyanın En Büyük Akıllı Telefon Üreticisi Oldu

Huawei, ABD'nin ticari ambargosuna rağmen çalışmalarının meyvesini topladı ve bir kez daha dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başardı. Çinli teknoloji devi, nisan ayında pazar payını artırarak Samsung'u geride bıraktı.

Huawei, geçtiğimiz yıl ABD tarafından ticari kara listeye alındı ve sonuç olarak Huawei'nin ABD'li şirketlerle ortaklık kurması engellendi. Buna, dünyanın en popüler işletim sistemi olan Android'in sahibi Google da değil ve bu nedenle Huawei, yaklaşık bir yıldır akıllı telefonlarında Google Servisleri'ni kullanamıyor.

Huawei'nin yeni akıllı telefonlarında Google Servisleri olmaması nedeniyle Play Store, Play Hizmetleri ve Google diğer uygulamaları yer almıyor. Ancak ABD yasağı bile şirketin yükselişini durduramadı. Bir pazar araştırma şirketine göre Huawei, geçtiğimiz ay dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başardı.

Huawei, tüm yasaklara rağmen pazar payını artırmaya devam ediyor

Counterpoint Research, Huawei'nin nisan ayı bazında pazar payını yüzde 19'a çıkararak sektörde ilk sıraya yerleştiğini, Samsung'un aynı dönemde yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldığını öne sürüyor. Peki Huawei'yi dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi yapan neydi?

Huawei, Google hizmetlerinin zaten yasak olduğu Çin merkezli bir şirket. Yani Çinli tüketiciler için Google Mobil Hizmetleri zaten önem teşkil etmiyor. Diğer yandan ABD'nin Çinli teknoloji devine getirdiği yasak, ülkedeki vatanseverlik duygusunu tetikleyerek daha fazla Huawei cihazı satın alınmasını sağladı.

Koronavirüs salgını, Huawei'nin rakipleri arasından sıyrılmasını sağladı

Huawei, P ve Mate serisi akıllı telefonlarıyla en iyi mobil fotoğraf deneyimlerinden birini sunarak amiral gemisi segmentindeki yerini genişletiyor. Öte yandan, Honor X10 serisi daha ucuz fiyata 5G ve üstün performans vadediyor. Tüm bunların yanı sıra koronavirüs nedeniyle küresel ekonomi darbe aldı ve Hindistan, ABD ve Avrupa gibi sıcak pazarlarda uygun fiyatlı ürünlere yönelim başladı. Samsung, salgın nedeniyle en önemli pazarlarındaki ekonomik dalgalanmalara takılarak kan kaybetti.

Çin ekonomisi Mart 2020'de iyileşti ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri daha fazla talep gördü. Sonuç olarak Huawei, Nisan 2020'de dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi oldu. Ancak büyük pazarlarda salgın hafifledikten sonra Huawei tekrar gerileyebilir. Yine de Huawei'nin tüm engellere rağmen üst düzey teknolojiler sunması büyük başarı.