Huawei, FreeBuds SE serisinin yeni üyesi SE 3'ü tanıttı. Cihaz, tasarım ve performans konuduna önemli iyileştirmelerle gelirken uygun fiyatını koruyor.

Her türden cihazıyla tanıdığımız Çinli teknoloji devi Huawei, kulaklıklarıyla da öne çıkıyordu. Şimdi ise şirket, sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı. Ülkemizde de satılan FreeBuds SE serisinin yeni üyesi tanıtıldı.

FreeBuds SE 3 ismini alan yeni kulaklıklar; tasarım, performans ve genel anlamda kullanıcı deneyiminde önemli yenilikler sunuyor. Tabii ki bu nesilde de bütçe dostu bir kulaklık olmaya devam ediyor.

Daha şık tasarım, daha uzun pil ömrü

Tasarımına baktığımızda modelin artık çok daha şık göründüğünü anlayabiliyoruz. Kompakt tasarımı ve deri benzeri bir dokuya sahip şarj kutusu ile yepyeni bir görünüm kazanmış. Şirket, altın ve siyah renk seçeneklerini cihazda sunacak.

Kulaklıkların biri 3,8 gram ağırlığında olacak. Böylece şirket, çok daha rahat bir deneyim sunmak istemiş. Her kulaklıkta, daha net ve istikrarlı ses sunmak için 20 Hz ila 20 kHz frekans aralığı sağlayan 10 mm’lik dinamik sürücü bulunuyor. Ayrıca IP54 derecesiyle suya ve toza da belli bir seviyeye kadar dayanıklılık sağlayabiliyor.

En merak edilen konuya gelelim. Huawei FreeBuds SE3, şarj kutusuyla toplam 42 saate kadar pil ömrüne sahip. 10 dakikalık bir hızlı şarjla 3 saatlik oynatma sunulacak. Kutusuz ise 9 saat sürekli kullanım var. Kulaklıkların 41 mAh’lik, kutunun ise 510 mAh’lik bataryalara sahip olduğunu belirtelim. Tüm seti tamamen şarj etmek, 60 dakika civarında sürüyor.

Bunlar dışında manuel eşleştirme için yeni fiziksel düğmeler, Bluetooth 5.4, müzik çalmadan durdurmaya ve şarkıları değiştirmeye kadar birçok işlevi bulunan dokunmatik sensörler gibi özellikleri de var.

Huawei FreeBuds SE3 fiyatı

FreeBuds SE 3, Çin’de gerçekten ucuz diyebileceğimiz 25 dolarlık bir fiyatla çıkışını yaptı. SE2, hâlihazırda ülkemizde satılıyordu. Bu yüzden SE 3’ün de geleceğini tahmin edebiliriz. Uygun fiyatıyla kesinlikle çok satan bir cihaz olmayı başaracaktır.