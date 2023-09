Huawei, yeni akıllı saatleri Watch GT4 serisini tanıttı. 14 güne çıkan pil ömrüyle dikkat çeken saatler, Türkiye'de de satışa sunuldu.

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni akıllı saatleri Watch GT4 serisini resmen tanıttı. Apple Watch Series 9’a rakip olabilecek cihazlar, dikkat çeken birçok özellikle geldi. Ayrıca Türkiye’deki kullanıcılar için de satışa sunuldu.

Hauawei Watch GT4, direkt olarak Watch GT3’ün halefi olarak karşımıza çıkıyor. Seri, 46 ve 41 mm olarak iki versiyonla geliyor. Peki Watch GT4 nasıl özelliklere sahip? Gelin bakalım.

Gelişmiş sağlık özellikleri ve 14 güne çıkabilen pil ömrüyle gelen Huawei Watch GT4 serisinin özellikleri

46mm (sol) 41mm (sağ)

İlk bakışta saatlerin şık ve yeni bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. 46 ve 41mm’lik versiyonlara sahip olduğunu söylemiştik. İlk versiyon, daha sert bir görünümle gelirken ikincisi ise yuvarlak ve küçük bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 46 mm’lik versiyon kayışsız 48 gram, 41 ise 37 gram ağırlığında.

Ekran tarafına baktığımızda 46mm’lik GT4’te 1.43 inç 466 x 466 çözünürlük sunan renkli AMOLED ekran bizi karşılıyor. 44mm’de ise 1.32 inçlik 466 x 466 çözünürlüğe sahip renkli AMOLED ekran bulunuyor. Huawei, saatlerin gövdesinde paslanmaz çelik kullanmış.

GT4 serisi, birçok sensöre ve sağlık özelliğine sahip. İvmeölçer sensör, optik kalp atışı hızı sensörü, barometre sensörü, sıcaklık sensörü, jiroskop sensörü saatlerde yer alıyor. Uyku, adet döngüsü, kalp atış hızı takibi ve gelişmiş kalori yönetimi gibi kullanışlı özellikler de cihazlarda var. TruSleep 3.0 izleme sistemi, uykunuzu aktif olarak takip ediyor ve uyku esnasındaki anormal nefes alış verişlerinizi tespit edebiliyor.

GT4 ailesi, toplam yedi renk seçeneğiyle sunuluyor. 46mm’de yeşil, metal, kahverengi ve siyah olmak üzere dört renk yer alırken 41mm’de ise beyaz, gümüş ve altın seçeneklerini görüyoruz. Always on Display ve özel saat arayüzleriyle gelen GT4, Android ve İOS’e uyumlu olarak çalışabiliyor. 5ATM su geçirmezlikle cihazın 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduğu ifade ediliyor.

Huawei Watch GT4’ün en çok dikkat çeken özelliği ise pil tarafı. Kablosuz şarjla gelen her iki versiyon da pil ömrü konusunda oldukça uzun sürelere sahip. Şirket, 41mm’lik versiyonun maksimum kullanımda 7 günlük batarya ömrü sunduğunu söylüyor. Düzenli kullanımda bu sürenin 4 güne, Always on Display (sürekli açık ekran) özelliği kullanıldığında ise 2 güne düştüğünü belirtiyor.

46 mm’de ise pil ömrü çok daha uzun. Huawei’ye göre bu versiyon, maksimum kullanımda 14 gün, yani iki hafta batarya ömrü sunacak. Bu sürenin düzenli kullanımda 8 güne, Always on Display kullanıldığında ise 4 güne düşeceğini ekleyelim.

Huawei GT4 Türkiye fiyatı

Huawei Watch GT4 ailesi, şirketin internet sitesinde ön siparişe açıldı. 46mm’nin fiyatı 6,999 TL olarak belirlendi. 41mm’de ise 7,499 TL’lik bir fiyat etiketi var. Huawei, online mağazaya özel olarak 500 TL sepet indirimi, 1 yıl uzatılmış garanti ve kayış hediyesi sunuyor.