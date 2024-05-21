Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alan Teknasyon’un, ürün ve aboneliklerin web üzerinden satışını ve mobil uygulamalarla senkronize edilmesini kolaylıkla uygulanabilir bir hale getirdiği yeni ürünü Zotlo Store lansmanı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Hiç kod yazmadan çok hızlı bir şekilde satış sitesi oluşturmayı sağlayan Zotlo Store’un lansmanına Türkiye'nin başarılı mobil girişimcileri ve önde gelen dijital servis sağlayıcıları katıldı.

Geliştirdikleri mobil uygulamalarla tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve mobil yazılım ihracatında Türkiye’de önemli oyuncular arasında yer alan Teknasyon, dijital içerik sağlayıcılar için yepyeni bir girişimi hayata geçirdi. Sürükle-bırak yöntemleriyle, kodlama bilgisine gerek kalmadan dijital ürünlerin satışına yenilikçi bir çözüm olarak tasarlanan Zotlo Store, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Dijital dünyanın sunduğu fırsatları özel bir panelde ele alan usta isimler Yekta Kopan ile senarist ve oyuncu Gülse Birsel katılımcılara keyifli ve öğretici anlar yaşattı.

Sektörün önemli isimleri de lansman etkinliğindeydi;

Zotlo Store’un dijital içerik sağlayıcılarına uçtan uca sunduğu "Web-to-App" deneyimine ilişkin Teknasyon Pazarlama Direktörü Oğuz Bakır, Acunmedya ve Exxen Grup Başkanı Oktay Yılmaz, Meditopia Kurucu Ortağı Berk Yılmaz ve Kompanion kurucu ortağı Erkmen Erakkuş’un katılımıyla gerçekleşen panelde değişen dijital ürün pazarlama stratejileri ve web’de ürün satışının avantajları konuşuldu ve konuklar Zotlo Store deneyimlerini aktardı.

Meta'nın Türkiye Direktörü İlke Çarkçı Toptaş'ın "Meta ile Dijital Pazarda Yeni Trendler" başlıklı konuşmasıyla devam eden Zotlo Store lansmanında, pazarlama/reklam sektöründe özellikle dijital reklamlar için çok köklü değişikliklerin olduğundan, bu değişikliklerin getirdiği zorluklar ve fırsatlardan bahsetti ve “Yeni dijital ekosistemde farkli çözümleri araştırılıyor ve büyüme odaklı yeni iş alanları yaratılıyor. Zotlo’nun sundugu web-to-app çözümü de özellikle mobil uygulama geliştiricileri için bunun bir örneği ” dedi.

Son dönemde Meta’nın odaklandığı konuları ve yapay zekanın gücünden nasıl faydalandıklarını da anlatan Toptaş, bu alandaki yatırımlarından da bahsetti.

Zotlo Store’un Ürün Direktörü Didem Yeniçağ Yağcı yaptığı sunumda değişen ekosisteme ayak uydurmak için geliştirdikleri Zotlo Store’un özelliklerinden bahsederken, kodsuz satış sitesi oluşturmaktan abonelik yönetimine, global ödeme entegrasyonlarından A/B testlerine ve raporlamaya kadar uçtan uca bir servis sağladıklarından bahsetti ve “3 yılı aşan wep-to-app yolculuğumuzda, edindiğimiz pazar tecrübelerimizi ve geliştirdiğimiz altyapıyı, ekosistemdeki diğer mobil uygulama geliştiriciler ve dijital servis sağlayıcılar ile paylaşma vizyonu ile Zotlo Store doğdu ve bugün uçtan uca bir web satış platformuna dönüştü.” şeklinde konuştu.

Web-to-app ve Zotlo Store kullanmanın faydalarından ve pazardaki tecrübelerinden de bahseden Yağcı, web-to-app kampanyaların pazarlama maliyetlerinde ve komisyon giderlerinde çok ciddi tasarruf sağlamasının yanında, kullanıcı kazanımında ve abonelik tutunmasında çok iyi sonuçlar getirdiğini söyledi.