Çinli kaynaklara göre 2025 model amiral gemisi telefonlarda fiyat artışı yaşanacak. Bunun sebebi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'ün üretim maliyetinin ciddi oranda yüksek olması.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da servis edilen bir haber, yeni bir Android telefon satın almayı düşünen tüketicilerin canını sıkacak gibi görünüyor. Çünkü Çinli kaynaklara göre 2025 model amiral gemisi telefonlarda fiyat artışı yaşanacak.

İddialara göre bunun nedeni, Qualcomm'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği "Snapdragon 8 Gen 4" işlemci. Kaynaklar, bu işlemcide "ciddi" maliyet artışı yaşanacağını, bunun da amiral gemisi telefonlara zam olarak yansıyacağını söylüyorlar.

"Ciddi"nin boyutu belli değil

Çinli kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'te ne kadarlık maliyet artışı olacağına ilişkin bir şey söylenmedi. Hâl böyle olunca bu fiyat artışının akıllı telefonlara yüzde kaç yansıyacağı belli değil.

Bu arada; Snapdragon 8 Gen 4, yeni bir Oryon CPU'ya ev sahipliği yapacak. Ayrıca sinirsel işlem birimi de güncellenecek. 3 nm üretim sürecinden geçecek işlemci, yüksek performansı ile tüketiciyi mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.