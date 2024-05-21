Hyundai, makyajlı Tucson'u Türkiye pazarında satışa sundu. Eskiden de çok sevilen C-SUV segmentindeki otomobil, yine herkesin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, bundan bir süre önce tanıttığı makyajlı Tucson'u Türkiye pazarına getirdi. Zaten çok sevilen C-SUV segmentindeki otomobil, ufak tasarım değişiklikleri ve yenilenen iç tasarımı ile tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Şimdi sizlerle, makyajlı Hyundai Tucson'un Türkiye fiyatına ve geçirdiği değişime yakından bakacağız. Dilerseniz lafı uzatmadan başlayalım.

Makyajlı Hyundai Tucson Türkiye fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6 T-GDI 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 1.820.000 TL 1.6 T-GDI 4x2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 1.950.000 TL 1.6 T-GDI 4x4, Benzinli Elite Plus, Otomatik 2.290.000 TL 1.6 CRDI 4x2, Dizel Prime, Otomatik 1.950.000 TL 1.6 CRDI 4x2, Dizel Elite, Otomatik 2.135.000 TL 1.6 CRDI 4x4, Dizel Elite Plus, Otomatik 2.375.000 TL

Karşınızda makyajlı Hyundai Tucson

Makyajlı Hyundai Tucson, aracın orijinal tasarım dilini korumaya devam ediyor. Bu bağlamda; parçalı LED far teknolojileri ve keskin hatlar, yenilenen modelde korunmaya devam ediyor. Ayrıca aracın arka kısmında da büyük bir tasarım değişikliği göremiyoruz. Göreni mest eden arka aydınlatma, makyajlı modelde de kendini gösteriyor.

Aracın iç kısmına baktığımızda oldukça modern bir kabin ile karşılaşıyoruz. Aracın tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı, tek bir panel içerisine alınmış durumda. Orta konsol, aracın kontrolünün yapılmasını sağlayan bir dizi buton ile donatıldı. Şirket, makyajlı Tucson'da vites topuzu yerine bir kol tercih etti. Bu da orta konsolun ferahlamasını sağlamış durumda.

Kaput altına baktığımızda ise Tucson için klasikleşen bir durumla karşılaşıyoruz. Tüketiciler, bu otomobili benzinli veya dizel motor seçenekleri ile satın alabilecekler. Benzinli motor 160 beygir gücü, dizel motor ise 136 beygir gücü sunacak. Türkiye'de satılan tüm Tucson modelleri, otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş durumda.