Piyanonun altında yer alan pedalların her birinin farklı bir işlevi olduğunu biliyor muydunuz?

Piyanonun altındaki pedalların, sadece süs olduğunu düşünenlerden misiniz? Öyleyse büyük ölçüde yanılıyorsunuz!

Aslında bu pedallar, piyanonun kalbi gibidir ve her biri benzersiz bir işlevi yerine getirir.

Sağ tarafta bulunan damper pedalı, piyanonun içindeki damperleri kontrol eder.

Damperler, piyano tellerine karşı duran küçük keçe pedleridir. Bir piyano tuşuna bastığınızda, o tuşa ait damper kalkar ve tellerin titreşmesine izin vererek sesin oluşmasını sağlar.

Damper pedalı, notaların birbirine karışmasını ve rezonanslı bir ses yaratmasını sağlar. Ancak çok fazla nota basıldığında ses bulanıklaşabilir.

Bu nedenle piyanistler genellikle damper pedalını birkaç nota için basılı tutar ve sonra ayağını kaldırarak sesi "temizler" ve ardından bu pedala tekrar basar.

Sol tarafta bulunan soft pedal, piyanonun sesini biraz daha yumuşak hâle getiriyor.

Peki ya orta pedal ne işe yarıyor? Bir notaya basılı tutarken orta pedala basarsanız, o nota parmağınızı kaldırsanız bile çalmaya devam eder ancak sonrasında çaldığınız notalar sadece basılı tuttukça çalar.

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