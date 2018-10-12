Huawei Honor 8X, Birkaç Bölgede Daha Satışa Sunuluyor

Honor 8X, Çin sınırlarında şu an satılmakta olan bir model. Ancak pek çok kişi, şu an Honor 8X'in uluslararası pazara girmesini bekliyor.

Huawei, dün Prag'ta Honor 8X modelinin uluslararası pazara girişi için bir etkinlik düzenledi. Artık Honor 8X, bazı bölgelerde de çok yakında satın alınabilecek durumda bulunuyor. Eğer daha önce duymadıysanız, sizlere Honor 8X cihazı hakkında birkaç bilgi verelim.

8X, 6.5 inç 19.5:9 oranlarında LCD ekran teknolojisine sahip. Kirin 710 işlemciden gücünü alıyor ve 64 ile 128 GB depolama seçeneklerine sahip. 3.750 mAh batarya kapasitesine sahip cihazın 20 MP arka ve 16 MP ön kamerası bulunmakta. NFC özelliği Türkiye'nin de aralarında bulunduğu belirli bölgelerde destekleniyor.

Peki satışa sunulacak yerler arasında hangi bölgeler ve ülkeler yer almakta? Honor 8X, şu an Amerika, İngiltere ülkeleri ile Orta Doğu, Batı Avrupa, Güney Afrika bölgeleri ve Malezya'da çok yakında satın alınabilecek. Fiyatları ise Avrupa'da 279 Euro, İngiltere'de 230 Sterlin'den başıyor. Amerika fiyatı henüz belirli değil, ancak bir alt model 7X 199 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Bizim beklentimiz Amerika fiyatının 299 Dolar civarlarında olacağı yönünde.