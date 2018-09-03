Huawei Honor 8X ve 8X Max'ın Tüm Özellikleri Belli Oldu

Sızdırılan TENAA belgeleri, Huawei Honor 8X ve 8X Max'ın tüm özelliklerini ortaya çıkardı. Orta segmentin iddialı modellerinden olması beklenen cihazlar birkaç gün içinde tanıtılacak.

Huawei’nin alt markası olan Honor, 5 Eylül’de düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte yeni akıllı telefonları Honor 8X ve Honor 8X Max’ı tüketicilerin beğenisine sunacak. Fakat TENAA ve Vmall’da ortaya çıkan cihazların tüm özellikleri lansmandan önce sızdırlmış oldu.

Sızıntılara göre Honor 8X ve 8X Max, son dönemde moda haline gelen küçük çentik akımına uyum sağlayacak. Bu da her iki cihazın da %90’un üzerinde ekran/gövde oranı sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca daha iyi bir ses sistemi için Dolby Atmos desteği de yer alacak.

Honor 8X Özellikler (Sızıntı)

6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD +

Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU

4GB RAM + 64GB depolama, 6GB RAM + 128GB depolama

20MP + 2MP çift arka kamera

16MP ön kamera

Hızlı şarj destekli 3650mAh batarya

Android 8.1 Oreo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Honor 8X Max Özellikler (Sızıntı)

7.12 inç (2244×1080 piksel) Full HD +

Snapdragon 636 işlemci, Adreno 509 GPU

4GB RAM + 64GB/128GB depolama

16MP + 2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Hızlı şarj destekli 5000mAh batarya

Android 8.1 Oreo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Honor 8X Max, siyah mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. Honor 8X, bu renk seçeneklerine ek olarak mor renk seçeneği ile de satışa çıkacak. Cihazların nasıl bir fiyatlandırma ile geleceği ve hangi tarihlerde satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.