Huawei Mate 10 İçin Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

Birçok Huawei Mate 10 kullanıcısının beklediği Android Pie güncellemesi Avrupa ülkelerinde yayınlanmaya başladı.

Huawei’nin 2017 amiral gemisi Mate 10, Mate 20 serisinin duyurusunun ardından birçok kullanıcı tarafından beklenen Android 9.0 Pie güncellemesini almaya başladı. Honor akıllı telefonlarını hesaba katmazsak Mate 10; P20 Pro ve Mate 10 Pro’dan sonra Pie güncellemesini alan üçüncü model olacak.

Android Pie tabanlı EMUI 9 şu anda Avrupalı kullanıcıların Huawei Mate 10 cihazları için sunulmaya başladı; Avrupa haricindeki diğer bölgeler de güncellemeyi yakın bir zamanda alacak. Güncelleme hakkında değinilmesi gereken önemli bir nokta var ki güncellemenin dosya boyutu yaklaşık olarak 4 GB; yani güncellemeyi yapmadan önce cihazınızda yeterli depolama alanı olduğundan emin olmakta fayda var.

Güncellemeye hangi güvenlik yamasının dahil olduğu bilinmiyor; ancak EMUI 9.0’ın eski arayüzün yerini alıyor olması nedeniyle arayüz tarafında birçok değişiklik yapılmış olması bekleniyor. Beta programına kaydolan ve sürümü test edenler güncellemeden ne bekleyeceklerini zaten biliyor olacaklar.

En az dokuz Huawei ve Honor cihazının Android 9 Pie güncellemesini alacağı doğrulandı. Bu cihazlar arasında Huawei Mate 10, Huawei Mate10 Porsche Design, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Honor 10 (Honor View 10), Honor V10 ve Honor Play yer alıyor.