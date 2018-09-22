Mate 20'nin Gümüş Renk Seçeneği Kanlı Canlı Görüntülendi

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de cihazın tasarımını açığa çıkaran bir video yayınlandı.

Bugüne kadar Mate 20 serisiyle ilgili gelen bilgiler, daha çok Mate 20 Pro hakkında detayları öğrenmemizi sağlıyordu. Çin sosyal medyası Weibo'da yayınlanan bir video ise, Huawei Mate 20'nin (pro olmayan) gümüş renk seçeneğini ve tasarım detaylarını bizlere göstermiş oldu.

İşte o video:

Sadece 10 saniyelik video, oldukça kısa olsa da cihazın birçok tasarım detayını açığa çıkarıyor. Mate 20 Pro'da da bulunacak olan 'kare' üçlü arka kamera kurulumu, Mate 20 modelinde de karşımıza çıkıyor. Leica imzalı kameraların altında ise alışık olduğumuz parmak izi tarayıcısını görüyoruz. Mate 20 Pro'da ise bu tarayıcının ekrana gömülü olması bekleniyor.

Sadece ön kamera ve yakınlık sensörü barındıran oldukça küçük bir çentikle gelen Mate 20, tasarımsal olarak oldukça iyi görünüyor. Silver (Gümüş) renk seçeneği görüntülenen cihazın; siyah, mavi, yeşil ve bir de renk geçişlerine sahip bir versiyonu olması bekleniyor. 16 Ekim'de Londra'da tanıtılması beklenen Mate 20 ve Mate 20 Pro, önümüzdeki dönemin en iddialı iki telefonu olacak gibi görünüyor.