World Economic Forum’da konuşma gerçekleştiren Huawei Başkanı, ilk katlanabilir akıllı telefonlarının 5G desteğine sahip olacağını söyledi.

2019 yılı akıllı telefon piyasasında iki büyük yeniliğe merhaba diyecek. Bunlardan ilki, katlanabilir akıllı telefonlar olacak. İkincisi ise mobil iletişimimizi daha önce hiç ulaşamadığımız bir seviyeye çıkaracak olan 5G teknolojisi olacak.

Samsung, Huawei gibi şirketler dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Samsung’un 2018 yılı sonuna kadar katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya süreceğini şirket tarafından daha önce öğrenmiştik.

Katlanabilir akıllı telefon konusunda kıyasıya bir yarış içinde olan bu iki şirket, 5G teknolojisinde de en büyük iki rakip olacak gibi duruyor. Fakat katlanabilir akıllı telefonların aksine 5G teknolojisinde Huawei bir adım önde olabilir.

World Economic Forum’da (Dünya Ekonomik Forumu) söz alan Huawei Başkanı Ken Hu, 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonlarının katlanabilir bir ekran ile geleceğini duyurdu. Bu da 2019’un merak edilen iki teknolojisinin tek bir cihazda toplanacağı anlamına geliyor.

Samsung’un Galaxy F olarak adlandırılması beklenen katlanabilir akıllı telefonunda 5G desteği bulunup bulunmayacağı bilinmiyor ancak beklentiler Samsung’un ilk 5G destekli akıllı telefonunun Galaxy S10+ olacağı yönünde.

5G teknolojisi, daha hızlı bir geniş bant ağı, daha düşük gecikme süresi sunacak. Katlanabilir akıllı telefonlar ise tabletlerin büyük ekranda çok iş yapabilme becerisini, akıllı telefonların pratikliği ile birleştirecek.