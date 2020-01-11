Huawei, Mate X'in Satış Rakamlarını Açıkladı

Geçtiğimiz sene katlanabilir akıllı telefon piyasaya süren şirketlerden bir tanesi olan Huawei, Mate X’in satış rakamlarıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaya göre aylık 100 bin adede yakın Mate X satılıyor.

2019 yılı, katlanabilir akıllı telefonları görmeye başladığımız ilk seneydi ve katlanabilir akıllı telefon çıkaran şirketlerden bir tanesi de Huawei’ydi. Çinli akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz senenin kasım ayında katlanabilir telefonu Mate X’i piyasaya sürdü. Şirket, yaptığı açıklamada Mate X’in çıktığı aydan bu yana aylık olarak yaklaşık 100 bin adede yakın sattığını söyledi ki Çin dışında satışa sunulmayan bir cihaz için oldukça etkileyici bir rakam.

Kıyaslama yapmak gerekirse Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Hindistan, Güney Kore ve birkaç Avrupa ülkesinde daha satışa sunuldu. Ayrıca Huawei’nin aksine Samsung’un, Android’in en yeni sürümüne ve Google servislerine erişiminde herhangi bir sorun bulunmuyor.

Samsung Galaxy Fold vs Huawei Mate X

İki cihaz arasında ayrıca fiyat farkı da bulunuyor. Galaxy Fold, yaklaşık olarak 2.000 dolar (11.700 TL) gibi bir fiyata satılırken Mate X, yaklaşık olarak 2.400 dolar (14 bin TL) gibi bir fiyattan satılıyor ancak her iki şirketin de MWC 2020’de bu cihazların daha ucuz ve yeni sürümlerini tanıtacağı konuşuluyor. Huawei’nin Amerikan şirketleriyle anlaşma yapabilme ihtimali de hâlâ çok fazla değil.

Ayrıca Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Bloom, Motorola’nın katlanabilir telefonu Razr’a benzer bir tasarıma sahip olacak. Bu şirketler haricinde Google da katlanabilir akıllı telefon üzerine çalışmalar yürütüyor ancak katlanabilir Pixel cihazı için daha sakin hareket ettiğini de söylemek gerekiyor. Analistlerse 2023 yılına kadar 30 milyon katlanabilir telefonun satışa sunulacağını düşünüyor.