Huawei'nin her anlamda ortalığı karıştırmayı planladığı üçe katlanabilir akıllı telefonu, daha satışa çıkmadan 3 milyon sipariş aldı.

Huawei, üçe katlanabilen akıllı telefonu Mate XT ile birlikte akıllı telefon pazarında ortalığı karıştırmaya hazırlanıyor. Çinli üretici bu model ile birlikte hem katlanabilir telefon pazarındaki rakiplerine gözdağı verecek hem de Mate XT'yi Apple'ın iPhone 16 lansmanından hemen sonra piyasaya sürerek Apple'ın üzerindeki spot ışıklarını çalmaya çalışacak.

Bununla beraber Mate XT'ye güvenen sadece Huawei değil gibi duruyor. Zira yeni katlanabilir akıllı telefon, ön siparişe açılalı sadece iki gün olmasına ve sadece Çin'de ön siparişte olmasına rağmen 3 milyon sipariş almayı başardı.

Katlanabilir telefon pazarında etkisi büyük olacak

Mate XT, 20 Eylül'de satışa çıkacak ve 19 Eylül'e kadar ön sipariş verilebilecek. Mate XT, beyaz, yeşil, koyu siyah ve kızıl kırmızı olarak tanıtılan dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu cihazlarda 16GB RAM, 512GB veya 1TB depolama ile eşleştirilecek. Cihazın içinde ise Kirin-9 serisi işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor.

İddialara göre yeni katlanabilir cihazın ekranı, cihaz tamamen açıldığında 10 inç olacak. Ayrıca 8 megapiksellik bir ön kamera da karşımıza çıkacak. Arka kısımda ise 50MP ana sensör, 13MP geniş açı kamerası, bir periskop lensten oluşan bir kamera grubu yer alacak.

Cihazın diğer özellikleri hakkında şu anda bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Huawei Mate XT'nin fiyatının 15 bin yuan (71 bin 784 TL) olacağı iddia ediliyor. Elbette bu model ülkemize gelmesi durumunda fiyatı daha farklı olacaktır.