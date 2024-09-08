Huawei'nin merakla beklenen üçe katlanabilen akıllı telefonu Huawei Mate XT ön siparişe açıldı.

Çinli teknoloji devi Huawei, katlanabilir akıllı telefon pazarında bir ilk olarak üçe katlanabilen bir model geliştiriyor. Huawei Mate XT adı verilen bu akıllı telefonun Çin'deki çıkış tarihinin ise 20 Eylül olacağı biliniyor. Telefon, bu ülkedeki potansiyel alıcılar için ön siparişe açıldı.

Huawei'nin paylaştığı görsellerde telefonun zarif katlanabilir tasarımı, altın renkli metal çerçevesi ve deri arka kaplaması dikkatleri çekiyor. Telefonun arka kısmında "Designed & Crafted by Huawei (Huawei Tarafından Tasarlandı & Üretildi) ibaresi yer alıyor. Ayrıca sekizgen şekilli kamera adası da dikkat çeken bir başka detay.

Mate XT, performansıyla da dikkat çekiyor

Huawei'nin paylaştığı tanıtım videosunda da görüldüğü üzere çok ince bir cihaz olacak. Mate XT'nin ekranları ise BOE imzası taşıyacak. IPC 2024'te de Huawei Başkanı Chen Yanshun, BOE iş birliği olmasaydı Mate XT modelini gerçeğe dönüştüremeyeceklerini ifade etmişti.

Huawei Mate XT'nin iki farklı modeli bulunuyor. Her iki modelde de 5G bağlantı kapasitesine sahip, güçlü birer işlemci bulunacağı belirtilirken bu modellerde 16GB RAM yer alacağı da biliniyor. Öte yandan bu modeller arasındaki en bariz fark depolama kapasitelerinde olacak, modellerden biri 512GB diğeri ise 1TB depolama alanı ile satışa sunulacak.

Bu modelin çıkış fiyatı ve hangi ülkelerde satışta olacağı ise şu an için net değil.