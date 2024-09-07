Huawei, Üçe Katlanan Telefonunun Tasarımını Resmen Gösterdi: Ultra Premium Hissettirecek!

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Huawei, üçe katlanan akıllı telefonunun resmî görüntülerini paylaştı. "Mate XT" olarak isimlendirilecek akıllı telefonun ne zaman duyurulacağı da belli oldu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bir süredir üçe katlanan bir akıllı telefon ile gündemde. Geçmişte yaşanan sızıntılar, bu akıllı telefonun nasıl görüneceğini anlamamızı sağladı. Ancak şimdi, bugüne kadarki en net gelişme ile karşınızdayız.

Huawei, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, yaklaşmakta olan yeni telefonunun resmî basın görsellerini paylaştı. Şirket, "Mate XT" olarak isimlendireceği akıllı telefonun lansman tarihini de açıkladı. 

Huawei Mate XT işte böyle görünecek

Huawei Mate XT

Huawei tarafından paylaşılan görüntü, dünyanın ilk üçe katlanan ekranlı akıllı telefonunun oldukça premium hissettireceğini gözler önüne seriyor. Üstelik bu akıllı telefonda dörtlü kamera kurulumu bulunacağını, dolayısı ile üst düzey özellikler sunabileceğini de görebiliyoruz.
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Huawei'nin Weibo'daki paylaşımına göre Mate XT, 10 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte resmen duyurulacak. Telefonun tüm teknik özellikleri ile fiyatı da bu etkinlik kapsamında gün yüzüne çıkmış olacak.

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Kaynak : https://www.androidauthority.com/huawei-triple-screen-foldable-official-image-3479481/
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