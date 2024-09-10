Apple, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikle iPhone 16 serisini bizlerle buluşturdu. Standart iPhone 16 Türkiye’de 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla çıkış yaparken Pro ise 82.999 TL’den sunuldu. En pahalı iPhone olan 1 TB’lık iPhone 16 Pro Max’in fiyatı ise 119.999 TL olarak açıklandı.
Telefonların tanıtılmasıyla iPhone 16 serisinin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye, yüksek kur oranı ve vergiler nedeniyle her sene en pahalı ülkeler arasında yer alıyordu. Yeni seride de bu durum değişmedi ve iPhone 16’nın en pahalı olduğu ülke maalesef Türkiye oldu. Aşağıdan, "iPhone Prices Worldwide" tarafından oluşturulan listelerden derlenen en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın en pahalı olduğu ülkeler
iPhone 16
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|1.909,58 dolar
|Brezilya
|1.392,75 dolar
|Macaristan
|1.112,80 dolar
*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.
*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu
iPhone 16 Plus
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|2.173,99 dolar
|Brezilya
|1.696,34 dolar
|Finlandiya
|1.268,76 dolar
*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.
*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın en ucuz olduğu ülkeler
iPhone 16
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|799 dolar
|Kanada
|832,38 dolar
|Çin
|843,37 dolar
*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.
*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.
iPhone 16 Plus
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|899 dolar
|Kanada
|942,97 dolar
|Japonya
|979,41 dolar
*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.
*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in en pahalı olduğu ülkeler
iPhone 16 Pro
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|2.438,39 dolar
|Brezilya
|1.874,92 dolar
|Hindistan
|1.428,25
*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.
*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.
iPhone 16 Pro Max
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|2.937,83 dolar
|Brezilya
|2.232,08 dolar
|Hindistan
|1.726,06 dolar
*256 GB'lık versiyon baz alınmıştır.
*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in en ucuz olduğu ülkeler
iPhone 16 Pro
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|999 dolar
|Kanada
|1.068,31 dolar
|Hong Kong
|1.102,82 dolar
*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.
*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.
iPhone 16 Pro Max
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|1.199 dolar
|Kanada
|1.289 dolar
|Hong Kong
|1.308,02 dolar
*256 GB'lık versiyon baz alınmıştır.
*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.
Peki 1 TB'lık "en pahalı iPhone 16 Pro Max'in en ucuz ve pahalı olduğu ülkeler hangileri?
En ucuz
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|1.599 dolar
|Kanada
|1.731,85 dolar
|Hong Kong
|1.744,06 dolar
En pahalı
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|3.525,40 dolar
|Brezilya
|2.767,83 dolar
|Danimarka
|2.293,64 dolar
iPhone 16'ya ne kadar vergi ödüyoruz?
iPhone 16 serisinin özellikleri için: