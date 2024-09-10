Dün akşam tanıtılan iPhone 16 serisinin dolar fiyatına göre en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye, yine tüm modellerde en pahalı ülke olarak zirvede yer aldı.

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikle iPhone 16 serisini bizlerle buluşturdu. Standart iPhone 16 Türkiye’de 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla çıkış yaparken Pro ise 82.999 TL’den sunuldu. En pahalı iPhone olan 1 TB’lık iPhone 16 Pro Max’in fiyatı ise 119.999 TL olarak açıklandı.

Telefonların tanıtılmasıyla iPhone 16 serisinin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye, yüksek kur oranı ve vergiler nedeniyle her sene en pahalı ülkeler arasında yer alıyordu. Yeni seride de bu durum değişmedi ve iPhone 16’nın en pahalı olduğu ülke maalesef Türkiye oldu. ­Aşağıdan, "iPhone Prices Worldwide" tarafından oluşturulan listelerden derlenen en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın en pahalı olduğu ülkeler

iPhone 16

Ülke Fiyat Türkiye 1.909,58 dolar Brezilya 1.392,75 dolar Macaristan 1.112,80 dolar

*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.

*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu

iPhone 16 Plus

Ülke Fiyat Türkiye 2.173,99 dolar Brezilya 1.696,34 dolar Finlandiya 1.268,76 dolar

*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.

*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın en ucuz olduğu ülkeler

iPhone 16

Ülke Fiyat ABD 799 dolar Kanada 832,38 dolar Çin 843,37 dolar

*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.

*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.

iPhone 16 Plus

Ülke Fiyat ABD 899 dolar Kanada 942,97 dolar Japonya 979,41 dolar

*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.

*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in en pahalı olduğu ülkeler

iPhone 16 Pro

Ülke Fiyat Türkiye 2.438,39 dolar Brezilya 1.874,92 dolar Hindistan 1.428,25

*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.

*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.

iPhone 16 Pro Max

Ülke Fiyat Türkiye 2.937,83 dolar Brezilya 2.232,08 dolar Hindistan 1.726,06 dolar

*256 GB'lık versiyon baz alınmıştır.

*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in en ucuz olduğu ülkeler

iPhone 16 Pro

Ülke Fiyat ABD 999 dolar Kanada 1.068,31 dolar Hong Kong 1.102,82 dolar

*128 GB'lık versiyon baz alınmıştır.

*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.

iPhone 16 Pro Max

Ülke Fiyat ABD 1.199 dolar Kanada 1.289 dolar Hong Kong 1.308,02 dolar

*256 GB'lık versiyon baz alınmıştır.

*Listedeki tüm fiyatlar, telefonların yerel fiyatlarının dolara çevrilmesiyle oluşturuldu.

Peki 1 TB'lık "en pahalı iPhone 16 Pro Max'in en ucuz ve pahalı olduğu ülkeler hangileri?

En ucuz

Ülke Fiyat ABD 1.599 dolar Kanada 1.731,85 dolar Hong Kong 1.744,06 dolar

En pahalı

Ülke Fiyat Türkiye 3.525,40 dolar Brezilya 2.767,83 dolar Danimarka 2.293,64 dolar

iPhone 16'ya ne kadar vergi ödüyoruz?

iPhone 16 serisinin özellikleri için: