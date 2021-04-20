Huawei'nin yeni üst düzey dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro 2021, Türkiye'de satışa sunuldu. Özellikleriyle pek çok kullanıcıyı mest edecek olan dizüstü bilgisayar, fiyatıyla ise hayalleri yıkacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin hafif, sade ve şık tasarımı güçlü bir donanım ile birleştiren yeni dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro 2021, kendisi kadar hafif olmayan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu. 3K çözünürlüğe sahip ekranı ve 11. nesil Intel Core işlemcisi ile öne çıkan yeni MateBook X Pro 2021, bu sayede oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi ve işlevsellik sunmuş oluyor.

Son derece ince çerçeveleri sayesinde yüzde 91 gibi iddialı bir ekran/gövde oranına sahip olan Huawei MateBook X Pro 2021, 2:3 formatındaki bu LTPS ekranda 3K çözünürlük sunuyor. Çok noktalı dokunmatik kontrol desteğine sahip olan bu ekran, üç parmak kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği sayesinde akıllı telefon benzeri bir kolaylık sağlıyor.

Huawei MateBook X Pro 2021, üst düzey donanımını büyük ve hızlı şarj edilebilen bir batarya ile destekliyor

MateBook X Pro 2021'in 11. nesil Intel Core i7 işlemciden güç aldığını zaten ifade etmiştik. Bu gücü 16 GB LPDDR4x RAM ile birleştiren dizüstü bilgisayar, tercihe göre 512 GB ya da 1 TB dahili depolama alanı sunuyor. Huawei'nin açıklamasına göre MateBook X Pro 2021, Shark Fin çift fan tasarımı ve hava soğutmalı ultra ince VC teknolojisi sayesinde güçlü donanımına rağmen kolay ısınmıyor ve yüksek performansını koruyabiliyor.

Yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi Wi-Fi 6 için de destek sunan MateBook X Pro 2021, yeni nesil kablosuz teknolojiler ve güçlü donanımın beraberinde getirdiği güç enerji ihtiyacını 56 Wh kapasiteli bataryasıyla karşılıyor. Bu batarya, USB Type-C giriş üzerinden 65W hız ile şarj edilebiliyor ki aynı şarj cihazı bazı Huawei tablet ve akıllı telefonlar tarafından da destekleniyor.

Huawei MateBook X Pro 2021, dokunmatik yüzeyde titreşimli geri bildirim sunuyor

Huawei'nin Free Touch adlı teknolojisi ile dokunmatik kontrol deneyimini artırmayı hedefleyen MateBook X Pro 2021, geniş dokunmatik yüzeyinde tam titreşimli geri bildirim sunarak daha efektif bir deneyim sunuyor. Dört hoparlörden oluşan gelişmiş bir ses sistemine sahip olan dizüstü bilgisayar, bu sayede dokunmanın yanı sıra işitme duyusuna da en üst kalitede hitap edebiliyor.

Huawei MateBook X Pro 2021 Türkiye fiyatı

Güvenlik ile pratik kullanımı bir araya getirmek için güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olan Huawei MateBook X Pro 2021, 512 GB dahili depolama alanı sunan gri renkli versiyonu için 17.999 TL fiyat etiketine; 1 TB depolana alanı sunan yeşil renkli versiyonu için ise 18.999 TL fiyata sahip. Her iki versiyonu satın aldığınızda da Huawei AF30 Bluetooth mouse, Huawei CD dizüstü bilgisayar çantası ve Huawei AX3 çift işlemcili Wi-Fi router hediye geliyor.