Çinli teknoloji devi Huawei, ABD hükümetinin ticari yasağının ardından sıkıntılı bir süreç geçirmiş, ticari geleceği ciddi anlamda riske girmişti. Ancak şirket, yaşadığı kayba rağmen Huawei Mobil Hizmetleri geliştirerek başını dik tutuyor.

Huawei, mayıs ayında üreteceği yeni cihazlar için Google Mobil Hizmetleri (GMS) gibi Amerikan teknolojilerine ve yazılım hizmetlerine erişimini engelleyen ABD Ticari Kara Listesi'ne eklendi. Bu durum, Huawei'nin uygulama uygulama mağazası, bulut hizmetleri gibi alternatifleri barındıran Huawei Mobil Hizmetleri'ni (HMS) geliştirmesine yol açtı.

Huawei başkanı Eric Xu, şirket çalışanlarına ve müşterilerine yazdığı bir mektupta, Huawei 2020'de Huawei Mobil Servis ekosistemini kurmak için "ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını" bildirdi. Xu, Çin dışındaki pazarlarda da akıllı cihazlar satmanın zorunlu bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

Şirket bu yıl etkileyici kamera teknolojisi, güçlü Kirin 990 işlemcisi ve kavisli şelale ekranıyla yeni amiral gemisi Huawei Mate 30 serisini piyasaya sürdü. Google Mobil Hizmetleri'ni kullanmayan Mate 30 serisi, Android 10'un açık kaynaklı sürümüyle birlikte Huawei'nin kendi mobil hizmetleriyle donatılan ilk akıllı telefonlar oldu.

Huawei Mobil Hizmetleri ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra şirket, dünya çapındaki yerel geliştiricilerle ortaklık kurmaya çalıştı. Geliştiricileri uygulamalarını HMS platformunda yayınlamaları için teşvik etmeye çalışan Huawei, "Shining Star 2.0" adlı geliştirici programı kapsamında 1 milyar dolar yatırım yaptığını açıkladı. Bu program aynı zamanda şirketin gelişme, büyüme ve pazarlama ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Huawei şu anda Çin'de Huawei Mobile Services 4.0 ve HMS Core açık beta sürümünü test ediyor. Öte yandan HMS'nin, 2020'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar Huawei P40 serisinin piyasaya sürülmesiyle küresel pazara girmesi bekleniyor.