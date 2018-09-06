Huawei'nin Benchmark Testlerinde Hile Yaptığı Kanıtlandı

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Huawei'nin Benchmark testlerinde hileli puanlar elde ettiği iddiası doğrulanarak, puanları hileli olan telefonlar 3DMark listesinden çıkarıldı.

Huawei, AnandTech tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Benchmark testlerinde hile yapmakla itham edilmişti ve sonrasında açıklama yapan şirket, açıklamada bu iddiaları reddeden ifadelere yer vermemişti. Bu kafa karıştırıcı durumun ardından, Huawei'nin telefonların testleri esnasında hile yaptığı kanıtlandı ve hileli telefonlar UL ve 3DMark listelerinden kaldırıldı.

UL, kendi laboratuvarlarında gerçekleştirdiği 3DMark testleri sonucunda puanları kıyasladı ve hileli sonuçların tespit edildiği telefonların puanları silindi. Huawei'nin alt markası olan Honor'un da listeden çıkarılan bir telefonu mevcut.

UL'nin yaptığı açıklamaya göre listelerden çıkarılan telefonlar şu şekilde:

  • Huawei P20 Pro
  • Huawei P20
  • Huawei Nova 3
  • Honor Play
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UL, tüm şüpheli modelleri 3DMark'ın herkese açık bir sürümü ve özel bir sürümü ile test etti ve bu sonuçlara dayanarak telefonları listeden çıkardı. Test sonucunda, Huawei'nin %47 oranında sonuçları manipüle etmeye başladığı da ortaya çıktı.

Kaynak : https://benchmarks.ul.com/news/ul-delists-huawei-phones-with-suspect-benchmark-scores
Etiketler: huawei, Benchmark, Hile
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