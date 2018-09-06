Huawei'nin Gizemli Telefonu Y10 Avrupa'da Tescillendi

Huawei Y serisinin en yeni üyesi Y10 Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından tescillendi.

Honor alt markasının cihazları da dahil olmak üzere Huawei, tüm cihazlarıyla akıllı telefon üreticileri arasında en üretken markalardan birisi; nitekim son çeyrekte satış rakamları bakımından ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Çinli üretici, geçtiğimiz günlerde en uygun Huawei cihazlarını oluşturan Y serisi için yeni bir telefonunu Avrupa'da markaladı. Huawei Y10 adlı cihaz, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından resmen belgelenmiş durumda. Bu, cihazın Avrupa akıllı telefon pazarında yer alabileceği anlamına geliyor.

Model numarasına bakıldığında bu yeni cihazın Y serisinin en güçlü ve en pahalı üyesi olacağı anlaşılıyor; ancak bu seri giriş seviyesi bir seri olduğu için, Y10'un orta seviye bir telefon olması bekleniyor. Bu durum yine de şirketin 2018 sonuna doğru yeni bir oyuncu telefonu lanse edeceğine dair çıkan haberlere ters düşüyor. Söylenti hususunu biraz daha açacak olursak bu yeni akıllı telefonun katlanabilir özellikte olacağını söyleyenler bile var ki bu tip bir akıllı telefon, firmanın açıklamasına göre 2019 yılında piyasaya sürülecek. Yani Huawei Y10'un katlanabilir olması pek mümkün görünmüyor.

Çinli üretici, Huawei Y10'un yanı sıra P66, P77, P88 ve adı sürekli yanlış telaffuz edilen Wawei, Honer, Huawey ve Homor gibi isimleri de tescilledi.

Şu anda Y10'a en yakın cihaz, geçtiğimiz mart ayında duyurulan Huawei Y9 modeli. 2160 x 1080 çözünürlükte Full HD+ ekranla gelen tamamen metal bir gövdeye sahip Y9, donanım tarafında da sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci ve 4 GB ram taşımakta. Cihazın dahili hafızası da 128 GB'a kadar çıkabilmekte. Y9 ayrıca 16 ve 2 megapiksellik çift arka kamera kurulumuna ve 4000 mAh bataryaya sahip.