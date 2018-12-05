  • Huawei Nova 4'ün Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Huawei'nin Infinity-O Ekranlı Akıllı Telefonu Nova 4'e Ait Yeni Fotoğraflar Ortaya Çıktı

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Infinity-O ekranlı ilk akıllı telefonu tanıtma yarışında Huawei, Samsung'un önüne geçmeye çalışıyor.

Samsung'un çentikli ekranlara çözüm olarak ürettiği Infinity-O ekran, kullanıcıların oldukça beğenisini toplamış ve bu bağlamda akıllı telefon üreticilerinin Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefonu piyasaya sürme yarışına girmelerine sebep olmuştu. Huawei'de Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefonu piyasaya sürme yarışına, 17 Aralık tarihinde tanıtacağı Nova 4 akıllı telefonuyla katılacak.
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Huawei, Infinity-O ekrana sahip akıllı telefonu Nova 4'te çerçeveleri elinden geldiğince ince tutmaya çalıştı. Nova 4'ün arka tarafında P20 Pro'dakine benzer bir tasarım -3 adet lens ve 1 adet flaş- bizi karşılıyor. Buna ek olarak, cihazda ekran içi parmak izi okuyucusunun bulunmaması ve bunun yerine klasik parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında konumlandırılması ise kullanıcıları üzecek bir eksiklik olacak.
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Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefonu kimin piyasaya süreceği bilinmez; ancak bu ekrana sahip ilk akıllı telefonu kimin tanıtacağı belli oldu. Lenovo, yarın gerçekleştireceği bir etkinlik ile Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefon unvanına sahip olacak Lenovo Z5s'i duyuracak. Bunu 10 Aralık'ta A8s ile Samsung ve 17 Aralık'ta ise Nova 4 ile Huawei takip edecek.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/huawei_nova_4_photographed_in_the_wild_with_screen_hole_p20_prolike_rear_camera-news-34560.php
Etiketler: infinity-o, Huawei Nova 4
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