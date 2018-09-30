Huawei Enjoy 9 Plus'ın Detayları Ortaya Çıktı

Son yıllarda ivmeli bir yükseliş yaşayan Huawei, yeni bir akıllı telefon hazırlığında.

Huawei'nin önümüzdeki dönemde tanıtacağı orta seviye akıllı telefonu Enjoy 9 Plus ile ilgili yeni bilgiler sızıntılarıyla meşhur Evan Blass tarafından paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre Enjoy 9 Plus, heyecan verici özelliklerle geliyor.

6.5 inçlik çentikli LCD ekranla gelecek olan Enjoy 9 Plus, gücünü Kirin 710 çipsetinden alacak. 6GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geleceği iddia edilen cihaz, kamerasıyla da dikkat çekecek.

Toplamda dört adet kamera lensine sahip olacak Enjoy 9 Plus'ın arka tarafında 13+2 MP'lik çift kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise bu değerler 16+2 MP seviyesinde. Pil ömrüyle de çok konuşulacak olan cihaz, 4000 mAh'lik kapasiteyle gelecek. Fotoğraflardan anlaşılana göre cihazın arka tarafında bir parmak izi tarayıcısı bulunacak.

Android 8.1 işletim sistemi üzerine kurulu EMUI 8.2 arayüzü ile geleceği söylenen Enjoy 9 Plus, Huawei tarafından iyi bir fiyatlandırmayla piyasaya sunulduğu takdirde ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Cihazın tanıtım tarihi ve diğer detayları ise henüz belli değil.