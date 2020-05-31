Geçtiğimiz aylarda pek çok akıllı telefonu için EMUI 10 güncellemesini yayınlayan Huawei, nova 5T cihazlar için mayıs ayı güvenlik güncellemesini dağıtmaya başladı. Güvenlik güncellemesinin yanı sıra EMUI 10.1 güncellemesinin de yakın bir zamanda yayınlanacağı söyleniyor.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz aylarda birçok akıllı telefon modeli için Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini yayınlamaya başlamıştı. Şimdiyse şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı nova 5T modelinin sistem güvenliğini geliştirmek için Mayıs 2020’de yayınlanan ve en yeni Android güvenlik düzeltme eklerini içeren yeni bir güvenlik güncellemesini dağıtmaya başladı.

Güvenlik güncellemesinin yanı sıra EMUI 10.1 güncellemesinin şu anda Güney Doğu Asya bölgesindeki kullanıcılar tarafından test edildiğini ve yakın zamanda global çaptaki kullanıcılar için erişilebilir olacağını da söyleniyor. Dilerseniz şimdi gelin bu yeni güvenlik yamasının içeriğine ve detaylarına daha yakından göz atalım.

Huawei nova 5T cihazlar için yayınlanmaya başlayan yeni güvenlik güncellemesi neler içeriyor?

Kullanıcılar, yayınlanan güvenlik yamasını Huawei nova 5T cihazlarında EMUI 10.0.0.211 sürüm numarasıyla birlikte görebilir. Yaklaşık 128 MB boyutunda olan bir yazılım paketiyle birlikte gelen bu güncelleme, genel olarak sistemsel güvenlik açıklarına ve hata düzeltmelerine odaklanıyor.

Huawei, yayınlanan güncelleme notlarında yeni güvenlik güncellemesinin, gelişmiş sistem güvenliği için Mayıs 2020'de yayınlanan Android güvenlik yamalarını birleştirdiğini söylüyor. Buna ek olarak Huawei telefonlarında tespit edilen 2’si kritik ve 22’si yüksek düzeyde olmak üzere farklı güvenlik açıklarının da bu güncellemeyle düzeltildiği belirtiliyor.

Bu noktada EMUI sürümünün ve boyutunun ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca güncellemenin toplu olarak yayınlandığını, bu nedenle cihazınıza ulaşmasının biraz vakit alabileceğini de belirtelim.

Yeni güncellemenin telefonunuzda indirilebilir olup olmadığını görmek için şu adımları takip edebilirsiniz: Ayarlar > Sistem Güncellemeleri > Yazılım Güncellemeleri > Güncellemeleri Kontrol Et > İndir ve Yükle (eğer güncelleme varsa).