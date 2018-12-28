Huawei, orta segmentin en popüler modellerinden biri olan P Smart'ın yeni sürümünü tanıttı. Tasarımı ile premium bir görünüm sunan cihaz, iyi bir fiyat/performans modeli olmaya devam ediyor.

Pek çok akıllı telefon üreticisi yeni yıl için izleyeceği yol planlarını oluştururken Çinli akıllı telefon üretici Huawei, ‘Yıl daha bitmedi’ diyor. Şirket, orta seviyede sevilen modellerinden biri olan P Smart’ın en güncel versiyonu olan Huawei P Smart 2019’u resmi olarak duyurdu.

Huawei Dewdrop Display olarak adlandırılan su damlası çentikli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan cihaz, ince çerçeveleri ve son derece şık arka paneli ile premium bir uyandırıyor. Çift arka kamerası ile kaliteli portre çekimleri sunan cihaz, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Huawei P Smart 2019 Özellikler

6.21 inç 19.5:9 (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran

Huawei Kirin 710 işlemci

3GB RAM, 64GB depolama

13MP+2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

3.400mAh batarya

Gece yarısı siyahı, aurora mavisi ve turkuaz mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, Ocak 2019 itibari ile tüketicilerle buluşacak. Huawei, cihazın fiyatını 246 euro (~1500 TL) olarak açıkladı ancak bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.