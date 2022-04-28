Popüler sosyal medya platformu Instagram’a ilk yüklediğiniz fotoğrafı hatırlıyor musunuz? Evet orada bir yerde ama ona ulaşmak için yüzlerce postu aşarak ona ulaşmanız lazım. Peki, yok mu bunun kolay bir yolu diyorsanız elbette var. Gelin Instagram’a yüklediğiniz ilk fotoğraf nasıl bulunur adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Bugün dünya çapındaki milyarca aktif kullanıcısı ile Instagram, şüphesiz en popüler sosyal medya platformlarının ilk sırasında yer alıyor. Eğer Instagram’ı ilk açıldığı günden beri kullanıyorsanız bugün yüzlerce gönderi paylaşmışsınız demektir. Peki, ilk yüklediğiniz fotoğrafı hatırlıyor musunuz? Evet o hala orada bir yerde ama ona ulaşmak için sayısız kez ekranı kaydırmalı ve sayfanın en altına inmelisiniz.

Yahu bunun kolay bir yolu yok mu diyenler merak etmeyin, elbette var. Instagram arşiv konusunda oldukça hassas bir platform olduğunu için bu tür geçmiş hareketlere ve paylaşımlara kolayca ulaşmanızı sağlayan özellikler sunuyor. Gelin Instagram’a yüklediğiniz ilk fotoğraf, video ve reels nasıl bulunur sorusunu biraz daha yakından inceleyelim ve nasıl yapcağınızı adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Instagram’a yüklenen ilk fotoğraf nasıl bulunur?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın:

Instagram’a yüklediğiniz ilk fotoğrafı bulma işlemi şu an için yalnızca mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Android işletim sistemine sahil mobil cihazlarınız için Google Play Store üzerinden, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için ise App Store üzerinden Instagram mobil uygulamasını indirmelisiniz.

Adım #2: Profil sayfanızı açın:

Instagram mobil uygulamasını indirdikten sonra hesap bilgilerinizle giriş yapmalısınız. Instagram mobil uygulamasını açtığınız zaman alt araç çubuğunda Ana Sayfa, Arama, Reels, Mağaza ve Profil olmak üzere beş tane buton ile karşılaşacaksınız. Instagram’a yüklediğiniz ilk fotoğrafı bulmak için Profil sayfanızı açarak devam edin.

Adım #3: Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun:

Instagram profil sayfanızı açtığınız zaman sağ üst köşede alt alta üç çizgiden oluşan bir buton göreceksiniz. Instagram’a yüklediğiniz ilk fotoğrafı bulmak için bu butona dokunmalısınız. Öncesinde dilerseniz Profil Düzenle butonu üzerinden Instagram profilinizle ilgili farklı özelleştirme işlemleri yapabilirsiniz.

Adım #4: Açılan menüden 'Hareketlerin' seçeneğine dokunun:

Alt alta üç çizgi butonuna dokunduğunuz zaman açılan menüde, pek çok farklı seçenek ile karşılacaksınız. Ayarlar, Hareketlerin, Arşiv, QR Kodu, Kaydedilenler, Yakın Arkadaşlar, Favoriler ve COVID-19 Bilgi Merkezinden oluşan bu seçenekler arasından Instagram’a yüklediğiniz ilk fotoğrafı bulmak için Hareketlerin seçeneğine dokunmalısınız.

Adım #5: Fotoğraflar ve Videolar sayfasını açın:

Hareketlerin sayfası ile Instagram üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz tüm hareketleri görebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz Geçirilen Süre, Fotoğraflar ve Videolar, Etkileşimler, Hesap Geçmişi, Yakınlardaki Aramalar, Ziyaret Ettiğin Bağlantılar, Arşivlenenler, Yakınlarda Silinenler, Bilgilerini İndir seçenekleri çıkacak. Fotoğraf ve Videolar seçeneği ile devam edin.

Adım #6: Gönderiler seçeneğine dokunun:

Instagram Hareketlerin sayfası üzerinden ulaştığınız Fotoğraflar ve Videolar sayfasında karşınıza Gönderiler, Reels ve Videolar olmak üzere üç temel seçenek çıkacak. Reels seçeneği ile paylaştığınız Reels videolara, Videolar seçeneği ile paylaştığınız diğer videolara ulaşabilirsiniz. Instagram’a yüklediğiniz ilk fotoğrafı bulmak için Gönderiler seçeneği ile devam edin.

Adım #7: Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun:

Hareketlerin sayfası üzerinden ulaştığınız Fotoğraflar ve Videolar sayfasından Gönderileri açtığınız zaman karşınıza bugüne kadar Instagram profilinizde paylaşmış olduğunuz tüm gönderiler çıkacak. Bu gönderiler varsayılan olarak yeniden eskiye doğru sıralanır. İşleme devam etmek için sağ üst köşede bulunan Sırala ve Filtrele yazısına dokunun.

Adım #8: Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin:

Gönderiler sayfanızdaki Sırala ve Filtrele seçeneğine dokunduğunuz zaman karşınıza, gönderilerinizi tarih sıralaması ile görme seçeneği ve sıralama seçeneği çıkacak. Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçerek işleme devam edin.

Adım #9: Uygula butonuna dokunun:

Instagram Hareketler sayfası üzerinden ulaştığınız Fotoğraf ve Videolar sayfasındaki gönderilerinizin sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçtikten sonra Uygula butonuna dokunun. Saniyeler içerisinde Instagram profilinizde paylaştığınız tüm fotoğrafları yükleme sırasına göre görmüş olacaksınız. Listenin başındaki, Instagram’a yüklemiş olduğunuz ilk fotoğraftır. Tüm listeyi bu şekilde incelemeniz mümkün.

Instagram’a yüklenen ilk Reels nasıl bulunur?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun.

Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun. Adım #5: Fotoğraflar ve Videolar sayfasını açın.

Fotoğraflar ve Videolar sayfasını açın. Adım #6: Reels seçeneğine dokunun.

Reels seçeneğine dokunun. Adım #7: Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun.

Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun. Adım #8: Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin.

Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin. Adım #9: Uygula butonuna dokunun.

Instagram profilinize yüklemiş olduğunuz ilk Reels videosunu bulmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Reels sayfasındaki paylaşımlarınız varsayılan olarak en yeniden en eskiye doğru sıralanacaktır. Sırala ve Filtrele seçeneği ile bu sıralamayı değiştirebilir ve zaman aralığı seçebilirsiniz.

Instagram’a yüklenen ilk video nasıl bulunur?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun.

Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun. Adım #5: Fotoğraflar ve Videolar sayfasını açın.

Fotoğraflar ve Videolar sayfasını açın. Adım #6: Videolar seçeneğine dokunun.

Videolar seçeneğine dokunun. Adım #7: Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun.

Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun. Adım #8: Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin.

Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin. Adım #9: Uygula butonuna dokunun.

Instagram profilinize yüklemiş olduğunuz ilk videonuzu bulmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Videolar sayfasındaki paylaşımlarınız varsayılan olarak en yeniden en eskiye doğru sıralanacaktır. Sırala ve Filtrele seçeneği ile bu sıralamayı değiştirebilir ve zaman aralığı seçebilirsiniz.

Popüler sosyal medya platformu Instagram’a yüklediğiniz ilk fotoğraf, ilk Reels ve ilk video nasıl bulunur adım adım tüm detaylarıyla anlattık. Instagram’ın arşiv özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.