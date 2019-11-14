Harmony OS, Akıllı Telefonlarda da Kullanılabilecek

ABD'nin Huawei baskısı, şirketin canına tak etmiş gibi görünüyor. Bir basın toplantısında konuşan Huawei başkan yardımcısı, Harmony OS'un 6 ila 9 ay içinde akıllı telefonlar için de hazır olduğunu söyledi.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Google baskısından ve Android'den kurtulmak istediği su götürmez bir gerçek. Şirket her ne kadar yaptığı her açıklamasında Google ve Android'e olan bağlılığını gösterse de özellikle geçtiğimiz aylarda ABD ile yaşanan kriz, Huawei'yi Google ve Android'den uzaklaşmak zorunda bıraktı. Bu bağlamda şirket, ABD ile yaşanan sorunların ardından kendi işletim sistemi Harmony OS'u piyasaya süreceğini duyurdu.

Normal koşullarda Harmony OS, akıllı telefonlardan tutun bilgisayarlara kadar pek çok ürünü destekleyebiliyor. Bununla birlikte Huawei, yeni işletim sistemini akıllı telefonlarda kullanmayacaklarını söylemişti. Fakat yaşanan son gelişmeler, Google ve Android'i ciddi anlamda zora sokacak gibi görünüyor çünkü Huawei, Harmony OS'u akıllı telefonlarda kullanılabilmek üzere hazırlıyor.

Huawei'nin üst düzey yönetimi geçtiğimiz akşam düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler konuyu Harmony OS'a getirdiklerinde ise Huawei'den hiç beklemedikleri bir çıkış aldılar. Huawei'nin Başkan Yardımcısı Vincent Pang, yaptığı açıklamalarda Huawei'nin çok önemli bir amiral gemisinin Google ve ABD yüzünden beklenen etkiyi göstermediğini söyledi. Pang'ın kastettiği telefon Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 30'du.

Huawei Mate 30 serisi Android işletim sistemiyle çalışıyor ancak Google servislerini desteklemiyor. Yani bu telefona sahip olmanız halinde Google Play Store ve Gmail gibi Google servislerini kullanamıyorsunuz. Yaşanan sorunlara atıfta bulunan Pang, artık daha fazla bekleyemeyeceklerini ifade ederek, şirketin yakın gelecekteki planlarını gazetecilerle paylaştı.

Huawei başkan yardımcısı, yapmış olduğu açıklamalarda Harmony OS'un asla Android'in yedeği olmadığını söyledi. Pang'a göre Harmony OS, Android ekosisteminin bir sonraki jenerasyonu. Bu iddialı açıklamalarla da yetinmeyen Pang, Harmony OS'un akıllı telefonlar için 6 ila 9 ay arasında hazır olacağını söyledi.

Pang'ın bu açıklamaları, şirketin ABD'deki belirsizliğinden kurtulmak için yaptığı bir blöf olabilir. Ancak blöf bile olsa böyle bir cümlenin kurulması akıllı telefon sektörü için büyük bir olay anlamına geliyor. Bunun nedeni ise bugüne dek piyasaya egemen olan Android'in Harmony OS'un akıllı telefonlara gelmesiyle birlikte büyük bir darbe alabileceği ve hatta koltuğundan olabileceği. Ancak şu anda bunları konuşmak için bir hayli erken.