ABD ile yaşadığı sorun sebebiyle yazılım kısmında nispeten eli zayıflayan Huawei, donanım tarafında elini güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, özel olarak Sony’e 52 MP görüntü sensörü tasarlattı.

Günümüz akıllı telefonlarında en çok öne çıkan donanım özelliklerinden bir tanesi de hiç şüphesiz ki kamera teknolojileri. Dolayısıyla akıllı telefon üreticileri de çıkardıkları her yeni cihazda kamera teknolojilerini biraz daha geliştirmeye çalışıyor ve bu şirketlerden bir tanesi de Çinli akıllı telefon devi Huawei.

Gsm Arena’da yer alan habere göre Huawei P40 Pro’da yer alacak olan ana kamera, 52 MP görüntü sensörü üzerine oluşturulacak. Ortaya çıkan bilgilere göre bu sensör, Sony tarafından özel olarak tasarlanacak ve “16 in 1” teknolojisine sahip olacak.

Quad Quad Bayer sensörü

Quad Quad Bayer adı verilen bu sensör, videolarda ve oldukça karanlık ortamlardaki fotoğraf çekimlerinde kullanılacak. 52 MP, 3,25 MP’e düşecek ki bunun 1080p video çekimleri için oldukça yeterli olduğunu da söylemek gerekiyor. Fotoğrafların da dijital ölçeklendirme kullanacağı düşünülüyor.

Gündüz çekimlerinde '4 in 1' kullanılacak ki bu da 13 MP anlamına geliyor. Huawei P40 Pro’nun 10x optik yakınlaştırma özelliğiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Şirket, bu özelliği kullanıcılarına sunabilmek için ise çift prizma tasarımı kullanacak. Şu anki periskop kameralarda ise bir prizma bulunuyor.

Huawei; Quad Curve Overflow, Ultra Vision Camera, Ultra Vision Sensor ve 5G AG (5G Artırılmış Gerçeklik) gibi terimlerin marka haklarını aldı. Tüm bu terimlerin ne olduğu ve ne anlama geldikleriniyse bu sene mart ayında düzenlenecek etkinlikte öğrenmemiz oldukça muhtemel.