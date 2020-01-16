Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonunun yeni sürümü mart ayında piyasaya çıkacak. Mart ayında kullanıcılarla buluşacak olan Huawei Mate Xs'in önümüzdeki ay Mobile World Congress'te kullanıcının beğenisine sunulması bekleniyor.

Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X'in yeni modelinin Mart ayında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Huawei Mate Xs adı verilen yeni modelin önümüzdeki ay düzenlenecek Mobile World Congress'te görücüye çıkması bekleniyor.

Yeni katlanabilir cihazın kullanıcılarını sevindiren gelişmeyse, Huawei Mate Xs'in Mate X'ten daha ucuza satış çıkacağı beklentisi. Yeni cihazın ucuz olmasının arkasında, ekran üretiminin artık daha kolay yapılıyor olması yatıyor. Huawei Mate X'in satış fiyatı 2 bin 400 dolar civarı.

Yeni Mate X'in işlemcisi farklı

Yeni katlanabilir cihaz Kirin 990 işlemcisinden güç alacak ve entegre 5G bağlantı desteği sunacak. Huawei Mate Xs teknik özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Ekran: Katlanmayan haliyle 8 inç 2480 x 2200 piksel; katlandığında önde 6,6 inç 2480 x 1148 piksel, arkada 6,68 inç 2480 x 892 piksel / OLED

​Yonga seti: Huawei Kirin 990

Arka kamera: 40 MP (Geniş açılı) + 16 MP (Ultra geniş açılı) + 8 MP (Telefoto) olmak üzere üç sensörlü sistem

Ön kamera: Arka kameralar, katlama eylemi dolayısıyla hem arka hem ön kamera olarak kullanılıyor.

RAM: 8 GB

Dahili depolama: 512 GB + 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği

Bağlantı: 2G / 3G / 4G / 5G Multi-mode, Bluetooth 5.0, SA ve NSA desteği, GPS, AGPS, Glonass, QZSS, Wİ-Fi 6, USB Type-C, USB 3.1, NFC

Batarya ve şarj: 4500 mAh + 55 W HUAWEI SuperCharge

İşletim sistemi: Android 9.0 + EMUI 9.1.1 arayüzü

Sensörler: ​Yerçekimi, ışık, yakınlık, jiroskop, pusula, parmak izi okuyucu, barometre, kızılötesi

Mate X şık, ince bir tasarıma, güzel bir ekrana ve güçlü özelliklere sahip olan umut verici bir cihaz olmasına rağmen cihaz, ABD ve Huawei arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Çin dışında etkinlik gösterememişti. Yine de göreli pahalılığına ve Çin dışında etkinlik gösterememesine rağmen Mate X iki ayda 200 bin civarında bir satış rakamına ulaştı.