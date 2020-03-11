Huawei P40 Pro'nun Dört Tarafı Kavisli Ekranı Göründü

Huawei P40 Pro, lansman öncesinde önemli bir detayla göründü. Telefonun sızdırılan tanıtım videosu, dört tarafı kavisli ekranla geleceğini ortaya koyuyor. Bu tasarımın tüketicilerdeki karşılığını ise anca lansmandan sonra görebileceğiz.

Huawei'nin yeni amiral gemisi P40 serisi, 26 Mart'ta düzenlenecek olan lansman etkinliğiyle tanıtılacak. Huawei P40 serisinin en güçlü üyesi olacak P40 Pro, lansman öncesinde ortaya çıkan bir tanıtım videosunda göründü.

Görüntülerde P40 Pro'nun dört tarafı kavisli ekranı göze çarpıyor. Telefonun yan tarafları, üst ve alt taraflara göre daha fazla kavisli olsa da dört tarafı kavisli tasarım farklı ve hoş bir görünüm sunuyor. Video ayrıca kamera merceğini gösterse de, daha fazlasını sunmadı.

Huawei P40 Pro'nun görüldüğü tanıtım videosu:

Huawei P40 Pro'nun Kirin 990 işlemcisinden güç alacağı biliniyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Cihazın 40W hızlı şarj desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca P40 Pro'nun 120 Hz yenileme hızı sunan OLED Quad HD+ ekranla geleceği öngörülüyor.

Daha önce sızdırılan görsellerde Huawei'nin yeni amiral gemisinin yukarıda görebileceğiniz gibi beşli kamera kurulumuyla geleceği iddia ediliyordu. P40 Pro'nun kameraları arasında 52 MP ana kamera, 40 MP sine kamera ve 125 mm lensli 8 MP telefoto modülü yer alacağı konuşuluyor.

Huawei'nin resmi sitesinde yayınladığı lansman görselinde yer alan "VisionaryPhotography" etiketi, P40 serisinin üst seviye yeni bir kamera teknolojisiyle geleceğini ortaya koyuyor. Ancak bu kamera teknolojisiyle ilgili şimdilik herhangi bir tahmin yürütmek mümkün değil.

Huawei'nin 26 Mart'ta internet üzerinden gerçekleştireceği lansman etkinliğinde Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Premium'u tanıtması bekleniyor.