Huawei P40'ın Ne Zaman Tanıtılacağı Belli Oldu

Çinli teknoloji devi Huawei’nin tüketici ürünleri bölümünün CEO'su Richard Yu, heyecanla beklenen yeni amiral gemisi modeli Huawei P40’ın 2020’nin mart ayında tanıtılacağını açıkladı.

Samsung’un ardından dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, piyasanın liderliğini ele geçirmek için 2020 yılında büyük oynamayı hedefliyor. Çinli şirketin en büyük kozlarından birisi de Huawei P40 olacak.

Huawei’nin tüketici ürünleri bölümünün CEO'su Richard Yu, şirketin Shenzhen’deki merkezinde verdiği bir röportajda, heyecanla beklenen yeni amiral gemisinin Mart 2020’de tanıtılacağını söyledi. Huawei P40’ın mart ayı sonunda Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek özel bir etkinlikte lanse edileceğini belirten Yu, P40'ın gelişmiş fotoğraf özellikleri ve yüksek performansına ek olarak, daha önce hiç görülmemiş bir tasarım anlayışına sahip olacağını dile getirdi.

Huawei P40 için hazırlanan fan posteri:

Huawei P40, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei P30 ve P30 Pro'nun halefi olacak. Huawei CEO’su ayrıca cihazın, şirketin kendi özel arayüzü olan Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI ile çalışacağını aktardı. Bu da, yeni amiral gemisi modelinin Çinli şirketin kendi işletim sistemi Harmony OS ile çıkmayacağı anlamına geliyor.

Huawei P30 Pro, bu yılın başlarında piyasaya sürülmüştü:

Kullanıcıları mutlu edecek bir cihaz tasarladıklarını ifade eden Yu, Huawei P40’ın Huawei Mobil Hizmetleri’ni destekleyeceği bilgisini de paylaştı. Çinli teknoloji devi, Google’a olan bağımlılığını azaltmak için kendi uygulamalarını ve servislerini içeren Huawei Mobil Hizmetleri'ni geliştirmişti. Temelde Android uygulama mağazası Google Play Store’a benzer bir platform olan Huawei Mobil Servisleri, P40’ın başarısına bağlı olarak çok daha fazla geliştiriciye ev sahipliği yapan bir ekosisteme dönüşebilir.