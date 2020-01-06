Huawei P40'ın Üçlü Kamera Kurulumuyla Geleceği Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin 2020 yılının ilk yarısında çıkarması beklenen P40 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin üretim tesisinde çekilen bir fotoğraf, P40'ın kamera özelliklerine dair detayları ortaya çıkardı.

Huawei, zorlu bir yılın ardından 2020 yılında yeni amiral gemisi telefonlarıyla karşımıza çıkacak. Şirketin 2020'de piyasaya süreceği akıllı telefonlar arasında P40 serisi de var ve bazı söylentiler, telefonların dikdörtgen kamera kurulumuyla ve gelişmiş lenslerle geleceğini öne sürüyordu.

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıyla dörtlü kamera sisteminin sadece P40 Pro'da olacağı ortaya çıktı. Cihazın Pro olmayan standart modeli ise sadece 3 lensli bir arka kamerayla gelecek. Ark clicks adında bir Weibo kullanıcısı, Huawei'nin bir üretim tesisinde çekilen fotoğrafla akıllı telefonun kamera modüllerine dair ayrıntıları ortaya çıkardı. Kullanıcı, fotoğrafı "Huawei P40 Standard Edition'da kaç tane kamera olduğunu tahmin et" mesajıyla paylaştı.

Huawei P40'un kamera tasarımı bu şekilde olacak

Daha önce, Huawei P40 serisinin Lite modelle geleceğine dair raporlar vardı. Huawei P40 Lite'ın P40 serisinin bir parçası olduğu söyleniyor ancak telefon amiral gemisi bir model olmayacak. Şu anda P40 Lite için resmi bir açıklama gelmese de, telefonun bazı özellikleri sızdırıldı.

Huawei P40 Lite, 6,4 inç LCD ekran, Kirin 810 işlemci ve 4.200 mAh bataryayla gelecek. Ayrıca cihazda 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik algılama kameralarıyla desteklenen 48 megapiksellik ana kamera ve 16 megapiksellik selfie kamerası yer alacağı bildiriliyor. Ayrıca P40 serisinin bir Max modeli veya bir P40 Pro Porsche Edition ile geleceği de söyleniyor.

Tüm bunların yanı sıra standart modelin kamera tasarımının daha çok Huawei P30 Pro'ya benzediği ve renderlarda görülen yeni dikdörtgen kamera tasarımının yalnızca standart modele özel olacağı da konuşuluyor.