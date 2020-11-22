Huawei, Dimensity 700'lü Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin önümüzdeki günlerde Dimensity 700 işlemcili bütçe dostu bir akıllı telefon tanıtacağı iddia edildi. Temel özellikleri ve kamera detayları ortaya çıkan akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağıysa henüz bilinmiyor.

Tayvan merkezli yonga üreticisi MediaTek, yeni bütçe dostu Dimensity 700'ü bu ay piyasaya sürdü. 5G bağlantı desteğini 200 doların altındaki uygun fiyatlı akıllı telefonlara getirmek için tasarlanan yonga seti, görünüşe göre Huawei imzalı bir akıllı telefonla ilk kez karşımıza çıkacak.

İddiaların kaynağı, sızıntılarla meşhur Weibo kullanıcısı Digital Chat Station'dan geliyor. Kaynağın paylaştığı veriler, gücünü Dimensity 700 yonga setinden alacak olan yeni Huawei akıllı telefonun temel teknik özelliklerini de içeriyor. Gelin, Kirin dışında farklı bir yongayla gelecek bu akıllı telefonun ortaya çıkan özelliklerine daha yakından göz atalım.

Huawei, Dimensity 700 yonga kullanan yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor:

Sızıntıya göre Çinli şirketin tanıtacağı cihaz, sol üst köşede delik şeklinde ön kamera tasarımına sahip 6,5 inç büyüklüğünde IPS ekranla donatılacak. Bu ekran, bütçe dostu akıllı telefonlarda olduğu gibi 60 Hz'lik bir yenileme hızını ve FHD+ çözünürlüğü destekleyecek. Donanım tarafında cihazın RAM ve depolama miktarı şimdilik bilinmiyor.

Cihazın fotoğraf yeteneklerinden de bahsetmek gerekirse kaynak, akıllı telefonun 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörlerinden oluşan dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını iddia ediyor. Ön kameranın ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

40 W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh'lik bataryayla geleceği de bildirilen akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ya da fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde cihaza dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.