Huawei'nin önümüzdeki aylarda tanıtacağı Pura 80 serisinin bazı özellikleri sızdırıldı. Telefonların, Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de de oldukça popüler bir marka olan Huawei, bu sene üst segmentte diyebileceğimiz yeni Pura 80 serisi telefonlarını bizlerle buluşturacak. Standart, Pro ve Ultra modellerden oluşması beklenen serinin, yılın ortaları gibi tanıtılacağı tahmin ediliyordu.

Bugün ise Huawei Pura 80 modelleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Sızıntı, cihazların her anlamda iyileşeceğini gösterdi.

Daha iyi ekran ve kamerayla gelecek

Gelen bilgilere göre Pura 80 serisinin ekranı seviye atlayacak. Standart versiyonda 6,6 inçlik 1,5K çözünürlüğe sahip düz bir ekran göreceğiz. Pro ve Ultra modellerde ise 6,78 inçlik 1,5K çözünürlüklü kavisli daha büyük ekranlar yer alacak. Tüm modeller, 8T LTPO teknolojisinden yararlanacak. Böylece daha akıllı bir şekilde ayarlanabilen yenileme hızı sunulacak. Aynı zamanda pil ömründen tasarruf ederken daha akıcı görseller de cihaz ekranında karşımıza çıkacak.

Pura 80 serisinde telefonların yanına yerleştirilmiş parmak izi sensörü de göreceğiz. Kameraları ise fotoğraf konusunda şirketin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterecek. Cihazların, 1 inçlik çok büyük bir ana kamerayı bizlerle buluşturmasını bekliyoruz. Bu sensör, düşük ışık fotoğraflarını iyileştirirken görüntü kalitesini inanılmaz seviyelere çıkartacak. Ultra modelde 50 MP’lik periskop telefoto kamera yer alacağı da iddialar arasında.

Telefonlar hakkında gelen bilgiler şimdilik bu kadar. Huawei Pura 70 serisi Türkiye’de satılıyordu. Bu yüzden Pura 80’in de ülkemize geleceğini tahmin edebiliriz. Cihazların yılın ortasına doğru tanıtılmasını beklediğimizi tekrar söyleyelim.