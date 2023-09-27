Huawei, yeni akıllı saatlerinin ve kablosuz kulakiçi kulaklıklarının Türkiye fiyatlarını açıkladı. Özellikle Huawei Watch Ultimate Design'ın fiyatı, dudak uçuklatan cinsten.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da yeni bir etkinlik gerçekleştirdi ve yeni nesil giyilebilir teknoloji ürünlerinin Türkiye lansmanını yaptı. Böylece Huawei Watch GT 4, Huawei Watch Ultimate Design, Freebuds Pro 3'ün Türkiye fiyatlarını öğrenme imkânı yakaladık. Ayrıca etkinlikte Huawei Eyewear 2 de gösterildi ancak fiyatının ilerleyen dönemde açıklanacağı ifade edildi.

Etkinliğin yıldızı hiç şüphesiz Huawei Watch GT 4 oldu. Aslına bakacak olursak cihazın özelliklerini ve başlangıç fiyatını geçtiğimiz günlerde sizlerle zaten paylaşmıştık. Ancak bugünkü etkinlik ile birlikte satış kampanyalarını da öğrenme fırsatı yakalamış oldu.

Ön siparişe özel sepette indirim fırsatı

Huawei tarafından aktarılan bilgilere göre Watch GT 4, ön siparişe özel 500 TL sepette indirim, 999 TL değerinde kayış, 3 yıl uzatılmış garanti, FreeBuds SE 2'ye özel 350 TL indirim fırsatlarıyla birlikte satışa sunuluyor. Fiyatları ise şu şekilde:

46 mm Siyah 6.999 TL 46 mm Kahverengi 7.499 TL 46 mm Metal 9.999 TL 46 mm Yeşil 7.499 TL 41 mm Beyaz 7.499 TL 41 mm Altın 8.499 TL 41 mm Gümüş 9.999 TL

Türkiye'de satışa sunulan en pahalı akıllı saat: Huawei Watch Ultimate Design

Altın-titanyum alaşımlı gövdeye sahip olan Huawei Watch Ultimate Design, dürüst olmak gerekirse içine ekran konulmuş lüks bir klasik saat gibi görünüyor. 18 ayar PVD altın kaplama ile ışıl ışıl parlayan saat, bu lüksü fiyat etiketinde de gösteriyor. Zira Huawei'nin açıklamasına göre ekim itibarıyla ön siparişe açılacak Watch Ultimate Design, 79.999 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Gelişmiş bir tam kablosuz kulaklık isteyenlere: Freebuds Pro 3

Freebuds Pro 3 ise yeşil, seramik beyazı ve buz grisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. 14Hz-48Khz aralığında ses sunacak olan kablosuz kulaklıklar ANC ve uyarlanabilir ekolayzır desteği de sunuyor. Huawei'nin açıklamasına göre Pure Voice 2.0 ile mikrofon hassasiyeti 2,5 kat artırılmış durumda. Freebuds Pro 3'ün fiyatıysa 4.999 TL olarak açıklandı.

Huawei'nin yeni nesil akıllı gözlüğü: Eyewear 2

Siyah ve şeffaf çerçeveli 2 farklı tasarım ile karşımıza çıkan Huawei Eyewear 2, 50 dakikada tam şarj olması ve 10 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım imkânı sunmasıyla "şarjım bitti" sorununu ortadan kaldırıyor. Dokunmatik yüzeyi ile son derece kolay bir kullanım sunan saat, titanyum çerçevesi sayesinde son derece hafif. Huawei, bu ürünün fiyatını ise henüz açıklamadı.