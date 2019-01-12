Birçok ülkede 5G altyapısını kurarken zorluk çeken Huawei, Norveç konusunda da engellerle karşılaştı.

Son derece hızlı beşinci nesil 5G mobil telefon ağı, telekomünikasyon endüstrisinin en büyük gelişmelerinden biri. Telekom hizmet sağlayıcılarının birkaç ay içerisinde donanımlarını geliştirmesi bekleniyor. Ericsson ve Nokia gibi rakiplerinin yanı sıra Huawei de birincil tedarikçi durumuna gelmek için çaba sarf ediyor.

Huawei şu an için dünya çapında 25 kontrat imzalamış olsa da Çinli firmanın altyapısı konusunda güvenlik şüpheleri barındıran hükümetlerin yasaklarıyla da karşı karşıya.

ABD ve Birleşik Krallık şu an altyapı konusunda şüphelerini belirtti ve bu şüpheleri belirten ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Huawei, ülkenin adalet başkanının açıklamaları dikkate alınacak olursa Norveç’teki altyapı kontratı konusunda da zorluklar çekecek gibi görünüyor. Norveçli Adalet Başkanı Tor Mikkel Wara, bir açıklamasında Huawei’nin 5G altyapı kurulumunu dışarıda tutarak bu gelişimi uygulamanın yollarını aradıklarını belirtti.

Wara aynı zamanda bu ağın kurulumlarını yapmadan önce belirli güvenlik endişelerinin çözülmesinin gerekliliğini de belirtti.