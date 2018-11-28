Yeni nesil 5G bağlantı önerisine Yeni Zelandalı yetkililer onay vermedi.

Avustralya’da 5G ağlarını geliştirmesi yasaklandıktan üç ay sonra, Huawei başka bir darbe daha aldı. Yeni Zelanda’nın istihbarat ajansı, ulusal güvenlik şüpheleri nedeniyle Spark’ın 5G ekipmanlarını kullanma isteğini reddetti.

Spark, Yeni Zelanda’da önde gelen operatörlerden biri ve yeni nesil bağlantı kullanma konusunda bir dosya hazırlayan ilk operatör. Devlet İletişim Güvenliği Bürosu Başkanı General Andrew Hampton ciddi bir ağ güvenliği riskinin tespit edildiğini belirtti.

Huawei olaya karşılık olarak şu ana kadar dünyanın dört bir yanında yirmiden fazla 5G anlaşmasının yapıldığını ve endişelenecek bir şey olmadığını belirtti.

Huawei, 4G zamanından beri Yeni Zelanda’nın iletişim ağlarını geliştiriyordu ve 270 milyon doların üzerinde bir yatırım yapmıştı. İstihbarat ajansı başkanı Andrew Little “5G ile geleneksel 4G ve 4G arasındaki fark yapılandırmadır” dedi. Yeni teknolojiyle yeni ağın tüm bileşenleri ulaşılabilir hale gelecek.