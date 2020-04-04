Hubble Uzay Teleskopu, ‘Yamyam’ Galaksiyi Görüntüledi

Birleşik Krallık Kızılötesi Teleskopu ve NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu’nu kullanan astronomlar, geçtiğimiz mart ayında NGC 4651 galaksisini görüntüledi. NASA’dan galaksinin görüntüsüyle ilgili yapılan açıklamada, sakin gibi görünen galaksinin, aslında etrafındaki küçük galaksileri tükettiği belirtildi.

Spiral galaksi sınıfından olan NGC 4651, uzayda sakin ve huzurlu bir görünüme sahip. Bununla birlikte, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Kanmayın, şiddetli bir sır saklıyor." diyerek galaksi konusunda bir açıklama yaptı. Bunun nedeni, NASA'nın bu galaksinin daha küçük bir galaksiyi tükettiğini düşünmesinden kaynaklanıyor. Buna benzer detaylı gözlemleri, Hubble gibi yüksek kapasiteli teleskoplar yapabiliyor. Öte yandan, galaksi NGC 4651 amatör bir teleskopla da gözlemlenebiliyor.

Şemsiye yapılı galaksi, küçük galaksileri 'yutuyor':

NASA, NGC 4651’in görüntüsüyle ilgili olarak, "Eğer evde bir teleskopunuz varsa, bu ışıltılı etçil spirali arayın." notunu düştü. NGC 4651’den bahsetmek gerekirse, Berenis'in Saçı takımyıldızı bölgesinde yaklaşık olarak 62 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan çubuksuz sarmal gökadadır. Söz konusu galaksi, İngiliz astronom Wilhelm Herschel tarafından 30 Aralık 1783 tarihinde keşfedildi.

Galaksiye ilişkin elde edilen görüntülerde, galaksi diskinin ötesinde 100 bin ışık yılı uzaklıkta soluk, şemsiye biçiminde bir yapının yer aldığı görülüyor. İşte bu yüzden NGC 4651, “Şemsiye Galaksisi” olarak da anılıyor. Araştırmalar sonucu bu devasa şemsiye benzeri yapının, gelgitlerin neden olduğu yıldız akıntılarından oluştuğu anlaşıldı.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskopu da, görünüşte huzurlu ve sakin gibi görünen galaksinin aslında civardaki daha küçük galaksileri “yediğini” söylüyor. Ayrıca söz konusu galaksi içerisinde daha önce tip IIp SN 1987k ve tip II SN 2006my adlı iki süpernova gözlendi. Süpernova, enerjisi biten büyük kütleli yıldızların şiddetle patlaması durumu olarak biliniyor.