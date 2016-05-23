Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds’a Şaka Yaptı

İnternetin haşarı çocuğu Ryan Reynolds, son yaptığı paylaşımda fena faka bastırıldığını kabul ediyor.

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber insanlar yılbaşı eğlencesi için planlar yapmaya başladılar. Kimisi evde tombala oynayıp çay içerek, kimisi de dışarıda eğlence mekanlarında yeni yılı karşılayacak. Bunların hepsi güzel şeyler, insanlar bir araya gelip mutlu oldukları sürece bir sorun yok.

Deadpool filmleriyle şöhretinin doruğuna ulaşan Ryan Reynolds, yeni yıl öncesi yapılan partiden pek memnun değil(!) gibi gözüküyor.

Ünlü oyuncunun Instagram’da yaptığı ve 5 milyondan fazla beğeni alan paylaşımda, Wolverine rolüne Logan filminde veda eden Hugh Jackman ve yeni vizyona girecek olan Spider-Man filminde rol alacak olan Jake Gyllenhaal ile birlikte veren aktörün suratı epey asık. Bunun sebebi ise ikilinin Reynolds’u bir süveter partisine davet edip süveter giymemiş olmaları. (Yabancıların özellikle Noel ve Yılbaşında çirkin süveter giyme adetleri var.)

Reynolds fotoğrafın altına ‘Bu lanet pislikler bana süveter partisi olduğunu söylemişti.” diye de açıklama yazmış. Reynolds’un kazağı ve yüz ifadesi çok şey anlatıyor. (Siz de Jackman ve Gyllenhaal ile birlikte daha çok gülmek istiyorsanız resmi yana kaydırın.)

En azından insanlar kendilerini Ryan Reynolds’a yakın hissedebiliyorlar.