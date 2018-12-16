Deadpool, Avengers Ekibine Dahil Olsa Neler Olurdu? (Video)

Marvel hayranı bir Youtuber tarafından hazırlanan video, izleyenler tarafından çok beğenildi. Yıllardır merak edilen soruya resmi olarak olmasa da güzel bir gönderme yapan video hayranları gülümsetti.

Marvel evreninin kimisine göre en komik, kimisine göre en pervasız, kimisine göre en kuralsız kahramanı: Deadpool. Kendisini süper kahraman olarak bile nitelendiremedik farkettiyseniz çünkü "Deadpool" farklı bir klasmanda yer alıyor. Tabii alışılagelmiş süper kahraman tablosundan her ne kadar farklı olursa olsun, Deadpool'da sonuç olarak bir Marvel karakteri.

Her yeni Avengers fragmanı yayınlandığında, tüm Marvel hayranlarının konuştuğu bir konu oluyor: "Neden Deadpool yok?" Marvel evreninin sıkı takipçileri, bu soruya aslında mantık çerçevesinde çok fazla sebep bulabiliyor ama yine de akıllardan "Acaba olsaydı ne olurdu?" sorusu geçmiyor değil. Geçtiğimiz günlerde yeni Avengers fragmanının ardından aynı durum yaşanmış olacak ki, sonunda bir hayran Deadpool'u Avengers'a dahil etmiş..

Konu Deadpool olunca tabii ki ne çıkacağını kestirmek güç, ama daha hayal ederken bile gülümsediğinizi tahmin edebiliyoruz. Fan yapımı bu videoda ise durumlar çok daha komik bir hal alıyor. Youtuber Mightyraccoon, herkesin merak ettiği bir durumu gerçekten komik bir halde hayata geçirmiş. Avengers: End Game fragmanını düzenleyerek, Deadpool'u da Avengers ekibine katmış. Fakat ufak bir detay var: Burada herkes Deadpool.

Tüm kahramanlarımızı Deadpool yapan ve aynı zamanda seslendirmelerini de gerçekleştiren Youtuber, klasik Deadpool tarzı konuşması ve yine bol küfürlü tarzıyla izlerken yüzleri gülümsetiyor. Fragmanda uzay gemisinde yalnız başına olan Tony Stark'ın, zırhıyla konuştuğu sahnede, Deadpool "Merhaba, Hugh Jackman" diyerek yine Wolverine'e esprili bir gönderme yapıyor.

Kahramanların ekranda kayıpları izleyip üzüldükleri sahnede ise, kendi ismini gören Deadpool, kendi kayboluşuna üzülüyor. Fragmanda belki de en can alıcı nokta ise, bir Deadpool diğerine Thanos'un yaptıklarıyla ilgili "Umarım bu işe yaramaz" derken, diğer Deadpool ise "Umarım yarar çünkü 5.bir Avengers filmi seyretmek istemiyorum" diyor.

Önümüzdeki senelerde kahramanıımız bir Avengers olarak ekranlara çıkar mı bilinmez fakat bu fan yapımı video, hayranlar tarafından gerçekten beğenilmişe benziyor.