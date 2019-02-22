Wolverine karakterini canlandıran Hugh Jackman ve Profesör Charles Xavier’i canlandıran Patrick Stewart, bir Marvel karakterini en uzun süre canlandıran oyuncular olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Sinemayı kasıp kavurmaya başlayan süper kahraman filmleri furyası 2000’li yılların başında başladı. O dönemde Fox da elindeki X-Men karakterlerinden güzel bir film yapma amacıyla yola çıktı.

İlk filmde Wolverine rolü için Hugh Jackman, Profesör X rolü için ise Patrick Stewart seçildi. O filmden yaklaşık 17 yıl sonra ikili aynı rolleri bu defa Logan filminde canlandırdı.

Hugh Jackman’a “Bir Marvel Karakterini En Uzun Süre Canlandırma Kariyeri” ödülü, katıldığı İngiliz TV programı This Morning’de takdim edildi.

"Dünya rekoru sahibi olmak @RealHughJackman için hayatının rüyasıydı ve bugün O’na resmi @GWR unvanını vererek muhteşem olduğunu onayladık.

Kutlamalar için @AlisonHammond2’u görevlendirdik ve bizi hayal kırıklığına uğratmadı.”

Jackman ve Stewart bu unvanı daha uzun süre taşıyacaklar gibi duruyor. İkili, 16 yıl 228 gün boyunca X-Men karakterlerini canlandırdı.