Marvel Karakterleri ile X-Men Ne Zaman Bir Araya Gelecek?

Marvel patronu Kevin Faige, X-Men ile Marvel karakterlerini bir araya getirecek bir film ile ilgili henüz bir planlarının olmadığını, ancak gelecek yılın ilk altı ayında söz konusu filmin nasıl olabileceğini düşüneceklerini belirtti.

Marvel’ın en popüler süper kahramanlarından biri olan Captain America ile X-Men demirbaş karakterlerinden biri olan Wolverine, çizgi romanlarda sayısız kez karşı karşıya geldi. Bununla birlikte Marvel Studios ve 20th Century Fox arasında 20 yıldır devam eden anlaşma nedeni ile iki karakteri beyaz perdede henüz hiç yan yana göremedik.

Bununla birlikte Disney’in Fox’u satın alması, akıllara tek bir soruyu getirdi: Marvel karakteri ile X-men karakterlerini ne zaman bir arada göreceğiz? Sayıları hiç de azımsanmayacak kadar sinema sever, bir Marvel - X-Men ortak filmi görmek için oldukça heyecanlı. Marvel Studios'un patronu Kevin Feige de konuyla ilgili olarak ilk güzel haberi verdi.

Şu ana kadar Marvel ile X-Men karakterlerini bir araya getirecek bir film için herhangi bir planları olmadığını belirten Faige, 2019 yılının ilk altı ayında böyle bir filmin nasıl olabileceğini oturup düşüneceklerini belirtti. Feige ayrıca Marvel’ın X-Men karakterlerine erişim hakkının bulunmasının muhteşem bir şey olduğunu da belirtti.

Şirketin henüz bir ortak yapım ile ilgili plan kurmamış olması, en az birkaç yıl daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor. Zira geçtiğimiz bahar aylarında vizyona giren Black Panther’in projesi, 2011 yılında planlanmaya başlamıştı. Yine de Doctor Strange 2, Black Panther 2 ya da Eternals filmlerinin içine küçük sahnelerle de olsa X-Men karakterlerinin entegre edilmesi büyük bir sürpriz olmayacaktır.