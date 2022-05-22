Gelen haberlere göre üç bakanlık, son zamanlarda tırmanışa geçen ev kiraları için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu seçeneklerden birinin ise kiralar için 'tavan fiyat uygulaması' olabileceği belirtiliyor.

Döviz kurlarındaki artış gibi sebeplerden dolayı ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, birçok alanda fiyat artışlarının yaşanmasına ve vatandaşın yaşam maliyetinin yükselmesine neden olmuştu. Ev fiyatları ve kiraları da diğer yerlerde olduğu gibi büyük yükseliş gösterenler arasındaydı.

Yüksek enflasyon gibi nedenlerden dolayı yaşanan bu sorunlar, daha fazla insanın ev kiralamaya itmişti. Bu durum da birçok şehirde kiraların akılalmaz seviyelere ulaşmasına neden oluyordu ve zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşın durumunu daha da kötüleştiriyordu. Şimdi ise gelen haberler, hükümetin yüksek ev kiraları konusunda bir hamle yapabileceğini gösterdi.

Ev kiralarına tavan fiyat uygulaması gelebilir!

Gelen haberlere göre üç bakanlık, son zamanlarda iyice yükselen ev kiraları için devreye girmeyi planlıyor. Hükümetin, serbest piyasadaki ev fiyatlarına müdahale etmek için bazı seçenekler üzerinde durduğu; bunlardan birinin ise tavan fiyat uygulaması olduğu belirtiliyor. Bu da ev kiraları için maksimum fiyat belirlenebileceği ve belli bir ücretin üzerinde ev kiralanamayacağı anlamına geliyor.

Şu an için bu düzenlemeler hakkında pek fazla detayın bulunmadığını belirtmek gerek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan, konut fiyatlarındaki ve kiralarındaki artışı takip ettiklerini, bu noktada Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını aktarmıştı. Kurum ayrıca, vatandaşların daha uygun şartlarda ev alabilmesi için belediyeler ile bir proje üzerinde çalıştıklarını da söylemişti.