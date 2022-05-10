Bakan Nebati'den Fahiş Ev Fiyatlarına İlişkin Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dün gece birden artan ev fiyatlarına dair açıklama geldi. Nebati, durumdan faydalananlara asla müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir açıklama ile ev sahibi olmayı kolaylaştıracak üç yeni konut kredisi paketi duyurmuş; bunun üzerine pek çok vatandaşın ilgisi satılık ev ilanlarına kaymaya başlamıştı.

Ancak ev satan kişiler bu durumu da fırsatı çevirmeyi ihmal etmemiş; açıklama sonrası ev fiyatları değerinin 10’da 1’inden fazla artarak uçuşa geçmişti. Bu olayın ve gelen tepkilerin ardından bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den konuya dair açıklama geldi.

"Asla müsamaha göstermeyeceğiz"

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından hızla artışa geçen konut fiyatlarına ilişkin olarak birtakım açıklamalarda bulundu. Konut fiyatlarındaki fahiş artışı yakından takip etmekte olduklarını belirten Nebati, yaşanan bu duruma asla müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

Konut Finansmanı Projesi’nin asıl amacının vatandaşlara uygun ev sahibi olma avantajı sağlamak ve konut fiyatlarındaki dalgalanmaları engellemek olduğunu ifade eden Nebati, “Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.” şeklinde aktardı.

Açıklamasına “Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.” ifadeleriyle devam eden Nebati, “Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz." diye de sözlerine ekledi.