Bir yayın servisi olan Hulu, 2018 raporunu açıkladı. Rapora göre yayın servisi abone sayısını 25 milyona çıkartırken, reklam gelirlerini de artırdı.

Bir yayın servisi olan Hulu, 2018’e dair raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda dikkat çekici gelir kalemleri de bulunuyor. Hulu; The Handmaid’s Tale, Castel Rock ve Killing Eve gibi yapımların da sahibi konumunda.

Hulu, 2018 yılı içerisinde 8 milyon yeni abone kazanırken, servisin toplam abone sayısı 25 milyona yükseldi. Yayın servisinin reklam gelirleri 2017’ye göre %45 artış göstererek 1.5 milyar dolara yaklaştı ve aboneler ortalama olarak Hulu’da %20 daha fazla zaman geçirdi. Servis ayrıca TV bölümü sayısını da 85 bine çıkardı.

Hulu’nun 2018 raporları gösteriyor ki, dişli rakipleri Netflix, Amazon ve WarnerMedia ile sıkı bir mücadele içerisinde. Yayın servisi 12 yıl önce kurulduğunda, kendisine pek fazla şans verilmese de geçen yıllar, Hulu’ya bu alanda şans vermeyenlerin ne kadar haksız olduğunu gösterdi.