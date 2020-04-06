Hyundai'dan Sosyal Mesafenin Önemine Dikkat Çeken Yeni Logo

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, logosunu sosyal mesafenin önemini vurgulayan bir tasarımla güncelledi. Yeni logoda el sıkışmanın yerini, dirsek selamı aldı.

Koronavirüs, küresel ölçekte etkisini sürdürürken sağlık uzmanları, virüsün yayılmasını önlemek için en iyi yolun "sosyal mesafe" olduğunu belirtiyorlar. İnsanlar arasında yakın teması ortadan kaldırmaya yönelik bu harekete, otomobil üreticilerinden de destek geliyor.

Artık otomobil üreticileri, fabrikalarında üretimi kısıtlamanın, lansmanları ve fuarları iptal etmenin ve bayilerini geçici olarak kapatmanın yanı sıra logolarını değiştirerek sosyal mesafeye dikkat çekiyor. Son olarak Güney Koreli otomotiv devi Hyundai da logosunu değiştirerek sosyal mesafenin önemini vurgulayan şirketler arasına katıldı.

Hyundai'nin yeni 'sosyal mesafe' logosu

Hyundai'nin logosu bilindiği üzere hem şirketin baş harfini, hem de el sıkışan 2 insanı temsil ediyordu. Firmanın güncellenen logosunda el sıkışan 2 insan figürünün artık el sıkışmak yerine dirsek selamı verdikleri görülüyor. Daha önce Volkswagen, Audi ve Mercedes-Benz gibi otomotiv devleri de sosyal mesafeye dikkat çekerek logolarını değiştirmişlerdi.

Hyundai, son zamanlarda koronavirüse karşı etkili önlemler de alıyor. Şirket, garanti süresi dolan Hyundai araçlar için garanti süresini 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılacağını açıklamıştı. Şirket ayrıca COVID-19 nedeniyle işini kaybeden müşterilerin araba kredisi ödemelerinin bir kısmını karşılayacaklarını belirtti. Otomobil üreticilerinin logo değiştirmek gibi küçük hareketlerin yanı sıra sağlık krizinin ortasında insanlara yardımcı olduklarını görmek güzel.